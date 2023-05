पीटीआई में चल रही अशांति के बीच लंदन रवाना हुए इमरान खान के करीबी बाबर अवान, जानें क्या कहा

By मनाली रस्तोगी | Published: May 27, 2023 10:13 AM

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेता और पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी सहयोगी बाबर अवान शुक्रवार को पार्टी के भीतर चल रही अशांति के बीच लंदन के लिए रवाना हो गए।

(फोटो क्रेडिट- ANI)