इमरान खान ने नवाज शरीफ को दी चुनौती, बोले- "हिम्मत है तो वतन वापसी करें, चुनाव लड़ें, मैं दूंगा शिकस्त"

Highlights इमरान खान ने हकीकी आजादी मार्च में नवाज शरीफ को दी चुनाव लड़ने की चुनौती दी इमरान खान ने कहा कि वो खुद शरीफ के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और शिकस्त देकर वापस विदेश भेज देंगे इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ वतन वापसी करेंगें और शहबाज शरीफ उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट देंगे

गुजरांवाला: पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के प्रमुख इमरान खान ने हकीकी आजादी मार्च में पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) के प्रमुख नवाज शरीफ को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो वतन वापसी करें और जहां से मन करे वहां से चुनाव लड़े। वो खुद उनके खिलाफ खड़े होंगे और शिकस्त देकर वापस विदेश भेज देंगे।

गुजरांवाला में जनता को संबोधित करते हुए कहा, "आप देखियेगा नवाज शरीफ इशाक डार की तरह मुल्क वापसी करेंगे। उन्हें उनके भाई शहबाज शरीफ वीआईपी ट्रीटमेंट देंगे और नवाज शरीफ का स्वागत करते हुए उन्हें अदियाला जेल ले जाया जाएगा।"

इमरान खान ने वहां मौजूद लोगों से कहा, "हमारा हकीकी आजादी मार्च क्रांति के रास्ते पर हैं क्योंकि लोग हमारे साथ भारी संख्या में जुड़ रहे हैं। हक़ीक़ी आज़ादी के हमारे बुलावे को पूरे मुल्क में बेहतर रिस्पांस मिल रहा है और यह सीधे तौर पर शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ चेतावनी का पैगाम है।"

Our Haqeeqi Azadi March moving in Gujranwala. We are on our way to a revolution as people keep swelling up our numbers. The nation is sending a clear message in support of our call for Haqeeqi Azadi. pic.twitter.com/H17SctOkLl