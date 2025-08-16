'यूक्रेन के मित्रों के लिए शांति और प्रगति की कामना करता हूं', प्रधानमंत्री मोदी ने जेलेंस्की से कहा

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को यूक्रेन के लोगों के लिए शांति और प्रगति से भरे भविष्य की कामना की तथा स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के लिए वहां के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को धन्यवाद दिया। भारत को उसके स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए जेलेंस्की ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि रूस के साथ युद्ध समाप्त करने के प्रयासों में भारत अपना योगदान देगा।

मोदी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “राष्ट्रपति जेलेंस्की, आपकी हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। मैं भारत तथा यूक्रेन के बीच और भी घनिष्ठ संबंध बनाने की संयुक्त प्रतिबद्धता को बहुत महत्व देता हूं। हम यूक्रेन के अपने मित्रों के लिए शांति, प्रगति और समृद्धि से भरे भविष्य की कामना करते हैं।’’

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के स्वतंत्रता दिवस संदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए मोदी ने कहा, ‘‘भारत-इजराइल मित्रता निरंतर फलती-फूलती रहे... दोनों देश इस रिश्ते को और मजबूत तथा गहरा बनाएं, जिससे हमारे लोगों को शांति, विकास और सुरक्षा मिले।’’

खबर- पीटीआई भाषा

