मलेशिया में भारतीय शख्स के साथ क्रूरता, बैंक के बाहर सोने पर लात-घूंसों से पीटा; देश वापसी की लगाई गुहार

Malaysia:भारत से मलेशिया नौकरी करने गए एक शख्स के साथ जानवरों जैसा व्यवहार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शख्स को सिर्फ इसलिए पीटा और अपमानित किया गया क्योंकि वह बेघर है और वह एक बैंक के बाहर सोया हुआ था। भारत के रहने वाले सफीउद्दीन पक्कीर मोहम्मद एक वायरल वीडियो का हिस्सा बन गए, जिसमें बैंक के बाहर सोने के जुर्म में उन पर हमला होता दिख रहा है।

मलेशियाई न्यूज़ आउटलेट FMT से बातचीत में, मोहम्मद ने कहा कि वह भारत वापस जाना चाहते हैं, लेकिन उनके पुराने मालिक ने उनका पासपोर्ट और सैलरी रोक रखी है।

सफीउद्दीन पक्कीर मोहम्मद 2024 में मलेशिया में काम करने के लिए भारत छोड़कर चले गए थे। 39 साल के मोहम्मद अपनी पत्नी और दो बेटों का गुज़ारा करने के लिए पैसे कमाना चाहते थे। मलेशिया में, उन्हें उम्मीद थी कि वह इतना कमा लेंगे कि भारत में अपनी पत्नी और बच्चों को पैसे भेज सकें।

मार्च 2024 में, तमिलनाडु के रहने वाले मोहम्मद ने कुआलालंपुर के श्री गोम्बक में एक रेस्टोरेंट में कुक की नौकरी शुरू की। हालांकि, जल्द ही भारतीय आदमी के लिए हालात खराब होने लगे।

Hanya seorang tukang kasut dan pengawal keselamatan, tapi lagaknya nauzubillah… sampai sanggup simbah air dan naik kaki halau gelandangan, seolah² manusia tu takdak maruah. Dari sini jelas, perancangan Allah itu Maha Tepat. Tidak hairanlah rezeki mereka ditetapkan hanya sebagai… pic.twitter.com/mS1lq8mAqM — 𝙸𝚗𝚌𝚎𝚔 𝚂𝚝𝚎𝚊𝚍𝚢 (@amr_zhn01) November 25, 2025

मोहम्मद ने FMT को बताया कि उसने अपने एम्प्लॉयर को वर्क परमिट के लिए RM3,500 (लगभग ₹75,500) और हेल्थकेयर के लिए RM1,200 (₹26,000) दिए थे।

लेकिन, काम शुरू करने के तुरंत बाद, उसके एम्प्लॉयर ने उसकी सैलरी रोकनी शुरू कर दी। कभी-कभी उसे महीनों तक सैलरी नहीं मिलती थी, जिससे वह घर पैसे नहीं भेज पाता था।

मोहम्मद ने कहा कि उसके एम्प्लॉयर ने उसका पासपोर्ट भी रोक लिया ताकि वह इंडिया वापस न जा सके। जब उसने नौकरी छोड़नी चाही, तो उसे ऐसा करने नहीं दिया गया। इस वजह से उसने करीब छह महीने पहले काम पर जाना छोड़ दिया।

बिना पैसे, पासपोर्ट, नौकरी या रहने की जगह के, मोहम्मद को कुआलालंपुर की सड़कों पर सोने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह कुछ दिनों तक AmBank की तमन मलूरी ब्रांच के बाहर सो रहा था, इससे पहले कि उसे बेइज्जत किया गया, उस पर पानी का स्प्रे किया गया और जाने के लिए कहा गया।

Living the nightmare: homeless man outside bank tells his story



Safiudeen Pakkeer Mohamed, from Tamil Nadu, made the news after a video clip showed him being humiliated on the pavement outside a bank branch in Kuala Lumpur. #FMTLifestylehttps://t.co/JPYKzbrM2xpic.twitter.com/sqgI4ifow7 — Free Malaysia Today (@fmtoday) November 29, 2025

पिछले हफ़्ते ऑनलाइन बहुत ज़्यादा शेयर हुए फुटेज में एक महिला सिक्योरिटी गार्ड बैंक के बाहर फुटपाथ पर बैठे मोहम्मद को पानी से नहलाते हुए नल खोलती दिख रही है। जल्द ही एक अधेड़ उम्र का मोची भी महिला सिक्योरिटी गार्ड के साथ आ गया – उसे मोहम्मद को लात मारते और जाने के लिए कहते हुए देखा गया।

मोहम्मद का कहना है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि बैंक के बाहर सोने के लिए वह वायरल हो जाएगा।

उसने FMT को बताया, "अगर उन्होंने मुझे सिर्फ़ जाने के लिए कहा होता, तो मैं चुपचाप चला जाता। मैं बहुत कमज़ोर, भूखा, स्ट्रेस में और डिप्रेस्ड था।"

फुटेज वायरल होने के बाद, बेघर लोगों के लिए शेल्टर चलाने वाले टोनी लियान ने मोहम्मद को पनाह दी है। NST की एक रिपोर्ट के मुताबिक, लियान ने कहा कि वह सफीउद्दीन के एम्प्लॉयर से उसका पासपोर्ट वापस करवाने का प्लान बना रहा है। वह अपने कर्ज़ चुकाने के लिए पैसे भी जमा करना चाहता है।

