वीडियो: आतंकी सलाहुद्दीन पाकिस्तान में खुलेआम घूमता देखा गया, भारत के खिलाफ फिर उगला जहर

Highlights हिजबुल चीफ सैयद सलाहुद्दीन पाकिस्तान में खुलेआम घूमता देखा गया आतंकी इम्तियाज के जनाजे में शामिल हुआ भारत के खिलाफ जमकर जहर भी उगला

नई दिल्ली: भारत में मोस्ट वांटेड आतंकी हिजबुल चीफ सलाहुद्दीन पाकिस्तान के रावलपिंडी में खुलेआम आतंकी इम्तियाज आलम के जनाजे में हिस्सा लेते हुए देखा गया। सलाहुद्दीन का पाकिस्तान में ऐसे खुलेआम घूमना साफ करता है कि पाकिस्तान के कथित आतंक पर नकेल कसने के दावों में कितना दम है।

हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख और अमेरिका द्वारा नामित वैश्विक आतंकवादी सैयद सलाहुद्दीन को हाल ही में पाकिस्तान में मारे गए भारत के सबसे वांछित आतंकवादियों में से एक बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज आलम के जनाजे की नमाज अदा करते हुए देखा गया। सलाहुद्दीन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है।

While Pakistanis are dying in terrorist attacks, here Pakistani soldiers are providing security to Syed Salahuddin. https://t.co/AmE9iwyeDHpic.twitter.com/YAqcasLBHT