बांग्लादेश में हिंदू पत्रकार की गोली मारकर हत्या, जानें कौन थे राणा प्रताप बैरागी?

Bangladesh Hindu journalist Kill: बांग्लादेश में एक बार फिर हिंदू व्यक्ति की बेहरमी से हत्या की गई है और मौजूदा सरकार खामोश है। बताया जा रहा है कि अज्ञात हमलावरों ने एक 38 साल के हिंदू बिजनेसमैन की गोली मारकर हत्या कर दी। वह एक लोकल अखबार के एक्टिंग एडिटर भी थे। पुलिस ने बताया कि हमलावरों ने उन्हें सिर में कई बार गोली मारी और हमले के तुरंत बाद इलाके से भाग गए।

यह तुरंत साफ नहीं हो पाया कि हत्या के पीछे कोई सांप्रदायिक एंगल था या नहीं, लेकिन यह मुस्लिम-बहुल देश में हिंदुओं के खिलाफ कई अपराधों की पृष्ठभूमि में हुआ है। पिछले तीन हफ्तों में, इस मामले सहित, बांग्लादेश के हिंदू समुदाय के पांच लोगों को अलग-अलग हिंसक घटनाओं में मार दिया गया है।

बताया जा रहा है कि 38 साल के मृतक की पहचान राणा प्रताप बैरागी के रूप में हुई है।

राणा प्रताप बैरागी कौन थे?

पुलिस ने बताया कि जेसोर के केशबपुर उपजिला के अरुआ गांव के रहने वाले बैरागी की मोनिरमपुर के कोपलिया बाजार में एक आइस-मेकिंग फैक्ट्री थी।

प्रथम आलो ने बताया कि वह नरेल से प्रकाशित होने वाले एक लोकल अखबार 'दैनिक बीडी खबर' के एक्टिंग एडिटर के तौर पर भी काम करते थे।

पुलिस ने बताया कि बिजनेसमैन के खिलाफ अभयनगर पुलिस स्टेशन में एक मामला और केशबपुर पुलिस स्टेशन में तीन मामले दर्ज थे। उस समय इन मामलों की और जानकारी उपलब्ध नहीं थी।

सोमवार को, वह कोपलिया बाजार में अपनी आइस फैक्ट्री में थे, जब शाम करीब 5:45 बजे तीन हमलावर एक मोटरसाइकिल पर आए।

उन्होंने उसे फैक्ट्री से बाहर बुलाया और बाजार के पश्चिमी तरफ एक गली में ले गए।

इसके बाद हमलावरों ने उन्हें करीब से सिर में गोली मार दी और तुरंत इलाके से भाग गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

गोलीबारी के तुरंत बाद, कोपलिया बाजार और आसपास के इलाकों में डर और दहशत फैल गई।

एक चश्मदीद ने द डेली स्टार को बताया कि हमलावर एक मोटरसाइकिल पर आए, राणा को उसकी फैक्ट्री से बाहर बुलाया और उसे पास की एक गली में ले गए। चश्मदीद ने कहा, "थोड़ी कहा-सुनी के बाद, उन्होंने उस पर कई गोलियां चलाईं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।"

#BreakingNews: Another Hindu youth killed in Bangladesh!



A Hindu youth named Rana Pratap Bairagi was shot dead by miscreants in Monirampur upazila under Jessore district in Bangladesh. The incident took place today at noon today. pic.twitter.com/MlewUvcz0i — Salah Uddin Shoaib Choudhury (@salah_shoaib) January 5, 2026

मोनिरमपुर पुलिस स्टेशन के ऑफिसर-इन-चार्ज (OC) मोहम्मद रजीउल्लाह खान ने कहा कि हत्या के पीछे का मकसद अभी भी साफ नहीं है। उन्होंने कहा कि इसमें शामिल लोगों की पहचान के लिए जांच चल रही है, और मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

