US में सुरक्षित नहीं भारतीय! दक्षिण कैरोलिना में गुजराती महिला की गोली मारकर हत्या, 21 वर्षीय हमलावर गिरफ्तार

South Carolina: अमेरिका के साउथ कैरोलिना में एक गुजराती महिला की हत्या के मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है।

South Carolina: अमेरिका के साउथ कैरोलिना में एक गुजराती महिला की हत्या के मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर आरोप तय किए गए हैं। 21 वर्षीय ज़ेडन मैक हिल को दो गोलीबारी की घटनाओं के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से एक घटना 16 सितंबर को किरण पटेल की मौत का कारण बनी थी।

क्या है पूरा मामला?

16 सितंबर को, पुलिस ने साउथ कैरोलिना के यूनियन काउंटी के साउथ माउंटेन स्ट्रीट स्थित एक यार्ड में चार्ल्स नाथन क्रॉस्बी को बेहोश पाया। फॉक्स न्यूज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार, उसी शाम, 49 वर्षीय किरण पटेल को डीडी फ़ूड मार्ट की पार्किंग में गोली मार दी गई। बाद में उनकी मौत हो गई। भारतीय मूल की महिला पटेल को ज़ेडन मैक हिल ने मंगलवार को गोली मार दी थी।

GoFundMe पेज के अनुसार, यह घटना 16 सितंबर की रात 10:30 बजे हुई, जब किरण पटेल यूनियन काउंटी में अपने द्वारा प्रबंधित पेट्रोल पंप-सह-सुविधा स्टोर के रजिस्टर पर नकदी गिन रही थीं।

हिल ने कथित तौर पर उसके पास जाकर "कैश रजिस्टर पर चढ़ गया"। फिर उसने पटेल को गोली मार दी, इससे पहले कि वह उसे कैश दे पाती।

GoFundMe पर पोस्ट किए गए अकाउंट में कहा गया है, "गोलीबारी के दौरान, किरण पटेल ने लुटेरे पर प्लास्टिक की बोतल जैसी कोई चीज़ फेंकी और भाग गई, और लुटेरा भी उसके पीछे दौड़ा।" "लुटेरा किरण पटेल पर लगातार गोलियां चलाता रहा, जो अपनी जान बचाने के लिए पार्किंग की ओर भागीं, और इसी दौरान उन्हें एक गोली लगी और वे मुश्किल से बीस फीट दूर जाकर गिर पड़ीं।"

लुटेरा - जिसकी बाद में हिल के रूप में पहचान हुई - मौके से भाग गया, लेकिन बाद में पटेल पर एक और गोली चलाने के लिए वापस लौटा, जो ज़मीन पर बेहोश पड़ी थीं।

आरोपी गिरफ्तार

गुरुवार को, साउथ कैरोलिना लॉ एनफोर्समेंट डिवीज़न, SWAT और यूनियन पब्लिक सेफ्टी, हिल के लिए तलाशी वारंट और गिरफ्तारी वारंट लेकर साउथ चर्च स्ट्रीट स्थित एक घर पहुँचे। वहाँ, हिल और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच गतिरोध शुरू हो गया।

यह गतिरोध कई घंटों तक चला। हालाँकि, SWAT और अन्य अधिकारी अंततः हिल को घर से बाहर निकालने में कामयाब रहे। उसे यूनियन काउंटी जेल में बंद कर दिया गया तथा उस पर हत्या का आरोप लगाया गया।

