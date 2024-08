Greg Kihn passes away: ‘रॉक एंड रोल’ संगीतकार ग्रेग किहन का निधन, ‘जेओपार्डी’ और ‘द ब्रेकअप सॉन्ग’ ने किया था धमाल

Highlights Greg Kihn passes away: अल्जाइमर रोग से लड़ाई के बाद निधन हो गया है। Greg Kihn passes away: ग्रेग ने 1974 में संगीत की दुनिया में कदम रखा। Greg Kihn passes away: हाई स्कूल में रहते हुए गीत लिखना शुरू किया।

Greg Kihn passes away: अस्सी के दशक के लोकप्रिय गीतों ‘जेओपार्डी’ और ‘द ब्रेकअप सॉन्ग’ के लिए मशहूर ‘रॉक एंड रोल’ संगीतकार ग्रेग किहन का निधन हो गया है। वह 75 वर्ष के थे। किहन की वेबसाइट पर जारी एक बयान में उनकी प्रबंधन टीम ने बताया कि संगीतकार का अल्जाइमर बीमारी से मंगलवार को निधन हो गया। बाल्टीमोर में 10 जुलाई 1949 को जन्मे किहन 1970 के दशक में सैन फ्रांसिस्को चले गए थे जिसके बाद उन्होंने ‘बेसर्क्ली रिकॉर्ड्स’ के साथ अनुबंध किया। ग्रेग किहन बैंड को पहली सफलता 1981 में ‘ द ब्रेकअप सॉन्ग’ से मिली। उन्होंने कई उपन्यास एवं लघु कथाएं भी लिखीं।

अल्जाइमर रोग से लड़ाई के बाद निधन हो गया है। परिवार में उनकी पत्नी जे अराफाइल्स किहन, बच्चे रयान किहन और एलेक्सिस हैरिंगटन-किहन, दो पोते, बहन लॉरा ओट्रेम्बा और भतीजे हैं। मैरीलैंड में जन्मे गायक-गीतकार ने अपनी अविस्मरणीय आवाज के साथ लोक, क्लासिक रॉक, ब्लूज़ और पॉप में प्रसिद्धि हासिल की।

सैन फ्रांसिस्को चले जाने के बाद ग्रेग ने 1974 में संगीत की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने हाई स्कूल में रहते हुए गीत लिखना शुरू किया और अंततः 1976 में बेसेर्कली रिकॉर्ड्स के साथ हस्ताक्षर करने वाले पहले कलाकारों में से एक बन गए। बाद में उन्होंने गिटारवादक रॉबी डनबर, बेसिस्ट स्टीव राइट और ड्रमर लैरी लिंच के साथ द ग्रेग किहन बैंड का गठन किया।

