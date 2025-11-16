मेक्सिको में Gen Z का विरोध प्रदर्शन, भ्रष्टाचार के खिलाफ हजारों लोग सड़क पर उतरे; हालात बेकाबू

Mexico 'Gen Z' Protests: नेपाल में हाल ही में हुए Gen Z के विरोध प्रदर्शन ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था लेकिन एक बार फिर Gen Z का प्रदर्शन हो रहा है जो कि नेपाल नहीं मेक्सिको में हो रहा है। बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार और दंड से मुक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर शनिवार को हज़ारों प्रदर्शनकारी मेक्सिको सिटी की सड़कों पर उतर आए। जेनरेशन Z के सदस्यों के नेतृत्व में आयोजित इस मार्च को बुज़ुर्ग नागरिकों और विपक्षी दलों के समर्थकों का ज़बरदस्त समर्थन मिला, जिन्होंने देश की गहरी जड़ों वाली समस्याओं को लेकर प्रदर्शनकारियों की निराशा को साझा किया।

जेनरेशन Z, जिसे आमतौर पर 1990 के दशक के अंत और 2010 के दशक की शुरुआत के बीच पैदा हुए लोगों के रूप में परिभाषित किया जाता है, ने इस साल दुनिया भर में युवाओं के नेतृत्व वाली सक्रियता की एक लहर चलाई है। असमानता के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने से लेकर लोकतांत्रिक पतन के ख़िलाफ़ लड़ने तक, इन विरोध प्रदर्शनों ने एक पीढ़ीगत मोड़ को चिह्नित किया है। सितंबर में, नेपाल में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के बाद इसी तरह के प्रदर्शन भड़क उठे और अंततः प्रधानमंत्री को इस्तीफ़ा देना पड़ा।

In Mexico City, what started as a small protest by Gen Z against the government over its collision with the cartels has quickly grown into a movement much larger than anything the country has seen in years. Makes Jan 6 look like a small protest. pic.twitter.com/QLw4tiLk4v — Ian Miles Cheong (@ianmiles) November 16, 2025

मेक्सिको सिटी में झड़पें

मेक्सिको सिटी में यह प्रदर्शन, जो इस महीने की शुरुआत में एक मेयर की सार्वजनिक हत्या के बाद शुरू हुआ था, उस समय हिंसक हो गया जब नकाबपोश लोगों के एक समूह ने नेशनल पैलेस, जहाँ राष्ट्रपति शीनबाम रहते हैं, के पास लगे बैरिकेड्स तोड़ दिए। रॉयटर्स के अनुसार, दंगा पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और हिंसक झड़पें शुरू हो गईं।

मेक्सिको सिटी के जन सुरक्षा सचिव, पाब्लो वाज़क्वेज़ ने कहा कि 100 पुलिस अधिकारी घायल हुए हैं, जिनमें से 40 को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। लगभग 20 नागरिक भी घायल हुए हैं। उन्होंने पुष्टि की कि अधिकारियों ने 20 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 20 अन्य पर प्रशासनिक आरोप लगाए गए हैं।

प्रदर्शनकारियों ने 1 नवंबर को उरुअपन के मेयर कार्लोस अल्बर्टो मंज़ो रोड्रिग्ज की हत्या के बाद सरकार के कार्टेल से कथित संबंधों को लेकर राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम के इस्तीफे की मांग की।

प्रदर्शन राजधानी से आगे बढ़कर कई राज्यों में फैल गए, जिनमें मिचोआकेन भी शामिल है, जो अभी भी उरुअपन के मेयर कार्लोस मंज़ो की हत्या से उबर रहा है, जिनकी 1 नवंबर को एक सार्वजनिक डे ऑफ द डेड कार्यक्रम के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

वहाँ प्रदर्शनकारियों ने मंज़ो के राजनीतिक आंदोलन के सम्मान में पुआल की टोपियाँ पहनी थीं और "कार्लोस मरा नहीं, सरकार ने उसे मार डाला" जैसे नारे लगाए। अन्य लोगों ने शीनबाम की सत्तारूढ़ पार्टी पर निशाना साधते हुए "बाहर निकलो, मोरेना" के नारे लगाए।

कई लोगों के लिए, यह विरोध प्रदर्शन व्यक्तिगत था। 43 वर्षीय चिकित्सक एरिज़बेथ गार्सिया ने कहा, "डॉक्टर भी देश में व्याप्त असुरक्षा के संपर्क में हैं, जहाँ आपकी हत्या हो सकती है और कुछ नहीं होता।" वे सार्वजनिक अस्पतालों के लिए अधिक धन और चिकित्साकर्मियों की बेहतर सुरक्षा की मांग को लेकर मार्च में शामिल हुईं।

खुद को "जेनरेशन ज़ेड मेक्सिको" कहने वाले एक समूह, जिसने विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया था, ने एक ऑनलाइन घोषणापत्र में खुद को गैर-पक्षपाती बताया, जो हिंसा, भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग से निराश युवाओं का प्रतिनिधित्व करता है। राजनीतिक संबद्धता की परवाह किए बिना, इस आंदोलन ने वास्तविक बदलाव की मांग करने वाले युवा मेक्सिकोवासियों में बढ़ती अधीरता का संकेत दिया।

बढ़ती आलोचना के बावजूद, राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम की लोकप्रियता उच्च बनी हुई है। हालाँकि, हाल ही में हुई हिंसक घटनाओं, जिनमें मिचोआकन के मेयर कार्लोस मंज़ो की हत्या भी शामिल है, ने जनता के गुस्से को और बढ़ा दिया है। मार्च से कुछ दिन पहले, शीनबाम ने दक्षिणपंथी समूहों पर युवा आंदोलन में घुसपैठ करने और सोशल मीडिया बॉट्स का इस्तेमाल करके लोगों की संख्या बढ़ाने का आरोप लगाया था।

कभी इसके प्रमुख आयोजक रहे कई जेनरेशन ज़ेड प्रभावशाली लोगों ने राजनीतिकरण के आरोपों के बीच खुद को इस विरोध प्रदर्शन से अलग कर लिया। इसके विपरीत, पूर्व राष्ट्रपति विसेंट फॉक्स और अरबपति रिकार्डो सेलिनास प्लीगो जैसे प्रमुख रूढ़िवादी लोगों ने खुलकर समर्थन किया।

