युद्ध क्षेत्र घोषित गाजा सिटी, हजारों सैनिक तैनात, इजराइल ने कसा शिकंजा, मानवीय सहायता रोक, जानें असर
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 29, 2025 15:52 IST2025-08-29T15:52:02+5:302025-08-29T15:52:57+5:30
इज़राइल ने पिछले महीने सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक भोजन और सहायता सामग्री पहुंचाने के लिए लड़ाई रोक दी थी।
गाजा सिटीः इजराइल की सेना ने शुक्रवार को गाजा सिटी को ‘‘खतरनाक युद्ध क्षेत्र’’ बताते हुए कहा कि वह शहर में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए दी गयी दोपहर तक की छूट को भी हटा रही है। यह शहर उन जगहों में से एक है जहां इज़राइल ने पिछले महीने सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक भोजन और सहायता सामग्री पहुंचाने के लिए लड़ाई रोक दी थी।
गाजा सिटी, दीर अल-बलाह और मुवासी में ‘‘रणनीतिक रोक’’ लागू रही। इन तीन जगहों पर लाखों विस्थापित लोग शरण लिए हुए हैं। यह बदलाव ऐसे समय आया है जब इजराइल अपनी कार्रवाई का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रहा है और गाजा सिटी पर कब्जा करने के लिए हजारों सैनिकों को तैनात कर रहा है।
इजराइल की सेना ने यह नहीं बताया कि उसने दिन में युद्ध शुरू करने की योजना के बारे में निवासियों या सहायता समूहों को सूचित किया है या नहीं। इजराइल ने पहले भी कहा है कि गाजा सिटी हमास का गढ़ है जहां बारुदी सुरंगों का जाल बिछा है।
यह शहर इस क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सुविधाओं का भी केंद्र है। संयुक्त राष्ट्र ने बृहस्पतिवार को कहा कि अगर इजराइल अपनी योजना के अनुसार हमला करता है, तो इस क्षेत्र में अस्पतालों के बिस्तरों की आधी क्षमता खत्म हो सकती है।