Israel-Hamas Ceasefire: गाजा में 19 जनवरी से होगी शांति बहाल, इजरायल और हमास के बीच हुआ संघर्ष विराम समझौता

Israel-Hamas Ceasefire: पूरे विश्व ने इजरायल और हमास के बीच जारी जंग को अपनी आंखों से देखा, जिसमें हजारों लोगों की मौत हुई। जिसके अंत की दुआ कर कोई कर रहा था और आखिरकार वो वक्त आ ही गया। जब युद्ध खत्म हुआ। गौरतलब है कि कतर के प्रधानमंत्री ने गाजा में 15 महीने से जारी विनाशकारी युद्ध को खत्म करने और कई इजराइली बंधकों की रिहाई के लिए इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम समझौता होने की बुधवार को घोषणा की।

शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी ने कतर की राजधानी दोहा में समझौते की घोषणा की, जहां कई सप्ताह से वार्ताएं हो रही थीं। उन्होंने कहा कि संघर्ष विराम समझौता रविवार से लागू होगा। इजराइल और हमास ने गाजा पट्टी में विनाशकारी युद्ध को रोकने के लिए संघर्ष विराम समझौते पर सहमति जताई। कई अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। इसके साथ ही दो चिर प्रतिद्वंद्वियों के बीच सबसे घातक और विनाशकारी युद्ध खत्म होने की संभावना बढ़ गई है।

Office of the Prime Minister of Israel tweets, "Prime Minister Benjamin Netanyahu spoke this evening with US President-elect Donald Trump and thanked him for his assistance in advancing the release of the hostages and for helping Israel bring an end to the suffering of dozens of… pic.twitter.com/S1LfJyXQLW