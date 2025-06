G7 Summit 2025: कनाडा यात्रा के दौरान पीएम मोदी पर 'घात' लगाने के लिए सैकड़ों खालिस्तानी चरमपंथी कैलगरी में हुए

G7 Summit 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दुनिया के नेता कनाडा के अल्बर्टा में जी7 शिखर सम्मेलन के लिए एकत्रित होंगे, लेकिन विरोध और तनाव ने अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए सैकड़ों खालिस्तानी चरमपंथी अल्बर्टा में एकत्र हुए हैं।

सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आए हैं जिसमें दिखाया गया है कि जी7 शिखर सम्मेलन 2025 में पीएम मोदी की यात्रा का विरोध करने के लिए एक विशाल काफिला जा रहा है। पीएम मोदी साइप्रस से रवाना हो चुके हैं और आज कनाडा पहुंचेंगे।

पीएम मोदी की यात्रा से पहले, कैलगरी में खालिस्तानी समर्थकों के एक समूह ने मोदी विरोधी जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। विरोध प्रदर्शन के नेताओं में से एक, मनजिंदर सिंह ने आक्रामक बयान देते हुए कहा कि वह “मोदी पर घात लगाने” और “भारत के पीएम मोदी की राजनीति को खत्म करने” के लिए तैयार है।

विरोध प्रदर्शन सिख फॉर जस्टिस द्वारा आयोजित किया गया था, जो एक ऐसा समूह है जो पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हत्यारों का खुलेआम महिमामंडन करता है। यह खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा स्थापित एक अमेरिकी संगठन है।

