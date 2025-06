French Open Final: पहली बार कोको गाफ चैंपियन?, दुनिया की नंबर-1 खिलाड़ी एरिना सबालेंका को 6-7, 6-2, 6-4 से हराया

Highlights French Open Final Highlights: दुनिया की पहले और दूसरे नंबर की खिलाड़ी के बीच फाइनल खेला गया। French Open Final Highlights: दूसरी रैंकिंग वाली गाफ इससे पहले 2023 अमेरिकी ओपन जीत चुकी हैं। French Open Final Highlights: अपने लंबे समय से वांछित फ्रेंच ओपन खिताब को जीत लिया।

पेरिसः अमेरिका की कोको गाफ ने फ्रेंच ओपन महिला एकल फाइनल में दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी एरिना सबालेंका को 6-7, 6-2, 6-4 से हराकार पहली बार चैंपियन बनीं। शानदार वापसी करते हुए अपना पहला रोलांड गैरोस खिताब जीता है। सबालेंका के लिए पहला सेट जीतने के बाद गॉफ ने शीर्ष स्तर पर गियर बदला और अपने लंबे समय से वांछित फ्रेंच ओपन खिताब को जीत लिया। दूसरी रैंकिंग वाली गाफ इससे पहले 2023 अमेरिकी ओपन जीत चुकी हैं। रोलां गैरो पर 2013 के बाद पहली बार दुनिया की पहले और दूसरे नंबर की खिलाड़ी के बीच फाइनल खेला गया।

COCO GAUFF WINS HER FIRST-EVER ROLAND-GARROS WOMEN'S FINAL 👏🏆



THE 21-YEAR-OLD DEFEATS NO. 1 ARYNA SABALENKA IN A 3-SET THRILLER 🔥 pic.twitter.com/NDqijIJeiB — Bleacher Report (@BleacherReport) June 7, 2025

बारह साल पहले सेरेना विलियम्स ने मारिया शारापोवा को हराकर खिताब जीता था। पिछले 30 साल में यह दूसरी बार है जब खिताबी भिड़ंत शीर्ष दो खिलाड़ियों के बीच हुई है। तीन साल पहले फ्रेंच ओपन में पदार्पण करने वाली 18 साल की गाफ फाइनल में हार गई थी।

उन्होंने इस बार फ्रांस की वाइल्ड कार्डधारी लोई बोइसों को 6 .1, 6 . 2 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। सबालेंका ने मई में मैड्रिड ओपन में गाफ को हराया था। इस बार उन्होंने सेमीफाइनल में गत चैम्पियन इगा स्वियातेक को 7 . 6, 4 . 6, 6 . 0 से मात दी।

The new Queen of Clay 👑@CocoGauff picks up the second Grand Slam singles title of her career 🏆🏆#BJKCup | #RolandGarrospic.twitter.com/U8xiddx5a5 — Billie Jean King Cup (@BJKCup) June 7, 2025

Lights out in the City of Lights 😮‍💨@CocoGauff is your 2025 #RolandGarros champion 🏆 pic.twitter.com/1jv90eDxnR— wta (@WTA) June 7, 2025

Web Title: French Open Final women's singles Coco Gauff won maiden Roland Garros title Aryna Sabalenka 6-7, 6-2, 6-4 long-desired French Open title see video