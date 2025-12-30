बांग्लादेश की पूर्व PM खालिदा जिया का निधन, लंबे समय से चल रही थीं बीमार

By अंजली चौहान | Updated: December 30, 2025 08:16 IST2025-12-30T08:14:34+5:302025-12-30T08:16:17+5:30

Khaleda Zia Death: बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री ने ढाका के अपोलो अस्पताल में अंतिम सांस ली।

Former Bangladesh PM Khaleda Zia passes away was ill for a long time | बांग्लादेश की पूर्व PM खालिदा जिया का निधन, लंबे समय से चल रही थीं बीमार

बांग्लादेश की पूर्व PM खालिदा जिया का निधन, लंबे समय से चल रही थीं बीमार

Khaleda Zia Death: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी प्रमुख बेगम खालिदा जिया अब इस दुनिया में नहीं रहीं। ढाका के अपोलो अस्पताल में उन्होंने 80 की उम्र में दम तोड़ दिया। खालिदा जिया लंबे समय से बीमार चल रही थी जिसकी वजह से वह अस्पताल में भर्ती थी। 

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने बताया कि उनकी चेयरपर्सन का मंगलवार सुबह 6 बजे निधन हो गया। जिया को 23 नवंबर को दिल और फेफड़ों में इन्फेक्शन के कारण भर्ती कराया गया था और वह 36 दिनों से इलाज करवा रही थीं। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री लंबे समय से कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थीं, जिनमें लिवर सिरोसिस, गठिया, डायबिटीज और किडनी, फेफड़े, दिल और आंखों से जुड़ी पुरानी बीमारियां शामिल थीं।

उनकी देखभाल कार्डियोलॉजिस्ट शाहबुद्दीन तालुकदार के नेतृत्व में एक मेडिकल बोर्ड कर रहा था, जिसमें बांग्लादेश, ब्रिटेन, अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया के विशेषज्ञ शामिल थे। इस महीने की शुरुआत में, उन्हें बेहतर इलाज के लिए विदेश ले जाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उनकी नाज़ुक हालत के कारण यह प्लान छोड़ दिया गया।

सिर्फ 2 दिन पहले, उनके पर्सनल डॉक्टर ने पुष्टि की थी कि पूर्व प्रधानमंत्री की हालत "बेहद गंभीर" है। फेसबुक पोस्ट में, BNP ने कहा कि डॉक्टरों ने आज सुबह करीब 6 बजे पूर्व प्रधानमंत्री को मृत घोषित कर दिया। पोस्ट में लिखा था, "सोमवार देर रात से उनकी हालत बिगड़ गई थी। उन्हें आगे के इलाज के लिए लंदन ले जाने के लिए कतर से एक विशेष विमान स्टैंडबाय पर रखा गया था, लेकिन मेडिकल बोर्ड ने उन्हें एवरकेयर अस्पताल से ढाका हवाई अड्डे पर ले जाने की अनुमति नहीं दी।"

खालिदा जिया के बारे में

खालिदा जिया ने 1991 से 1996 तक और फिर 2001 से 2006 तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। जिया को 2018 में 2008 के एक भ्रष्टाचार मामले में भी दोषी ठहराया गया था, जिसमें अनाथों के लिए रखे गए फंड के गबन का आरोप था।

शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद, जिया को हाउस अरेस्ट से रिहा कर दिया गया था। 2020 में, अवामी लीग नेता ने स्वास्थ्य कारणों से जिया की जेल की सज़ा निलंबित कर दी थी, इस शर्त पर कि उनकी लंबे समय की प्रतिद्वंद्वी विदेश यात्रा नहीं करेंगी या राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेंगी।

इस साल जनवरी में, बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने जिया को बरी कर दिया और भ्रष्टाचार मामले में उनकी पहले की 10 साल की जेल की सज़ा को पलट दिया। BNP लगातार यह कहती रही है कि ये मामले राजनीतिक रूप से प्रेरित थे, और आरोप लगाया कि उस समय हसीना की सरकार ने राजनीतिक कारणों से जिया को निशाना बनाया था। वह देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं और बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति और सेना कमांडर जियाउर रहमान की विधवा थीं।

Web Title: Former Bangladesh PM Khaleda Zia passes away was ill for a long time

विश्व से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Khaleda ZiaBangladeshखालिदा जियाबांग्लादेश