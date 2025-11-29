124 साल के इतिहास में पहली बार, 62 साल के ऑस्ट्रेलिया पीएम एंथनी अल्बनीस ने 46 वर्षीय जोडी हेडन से किया विवाह

Highlights अपना करीबी दोस्त मानते हैं। जीतने की संभावनाओं को नुकसान हो सकता है। 2020 में व्यापारियों के रात्रिभोज के दौरान अल्बनीस से मुलाकात हुई थी।

मेलबर्नः ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीस ने शनिवार को राजधानी केबनरा में अपने आधिकारिक आवास पर करीबी लोगों की मौजूदगी में अपनी संगिनी जोडी हेडन से विवाह कर लिया। ऑस्ट्रेलिया की संघीय सरकार के 124 साल के इतिहास में वह ऐसे पहले व्यक्ति हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहने के दौरान विवाह किया है।

विवाह समारोह में ऑस्कर पुरस्कार विजेता अभिनेता रसेल क्रो और कई कैबिनेट मंत्रियों समेत करीब 60 मेहमान शामिल हुए। अल्बनीस और हेडन ने एक बयान में कहा, ‘‘हम अपने परिवार और करीबी दोस्तों के सामने, अपनी जिंदगी साथ बिताने का वादा करके बहुत खुश हैं।’’ अल्बनीस (62) का पहले तलाक हो चुका है।

उनका एक वयस्क बेटा भी है। अल्बनीस ने पिछले साल ‘वेलेंटाइंस डे’ पर हेडन (46) के समक्ष प्यार का इजहार किया था। अल्बनीस ने सिडनी रेडियो कार्यक्रम में बताया था कि वह कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को आमंत्रित करने के बारे में सोच रहे हैं, जिन्हें वह अपना करीबी दोस्त मानते हैं।

हालांकि, आस्ट्रेलिया में सत्तारूढ़ लेबर पार्टी ने आशंका जताई कि देशवासियों के समक्ष आर्थिक समस्याओं के दौरान शान-शौकत से शादी करने पर अगले साल मई में होने वाले चुनाव में पार्टी की फिर से जीतने की संभावनाओं को नुकसान हो सकता है। वित्तीय क्षेत्र में काम करने वालीं हेडन की 2020 में व्यापारियों के रात्रिभोज के दौरान अल्बनीस से मुलाकात हुई थी।

