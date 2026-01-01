नए साल जश्न के दौरान जर्मनी में स्विस आल्प्स बार में आग, 8-10 लोगों की मौत और 100 घायल
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: January 1, 2026 15:31 IST2026-01-01T14:22:04+5:302026-01-01T15:31:37+5:30
स्विट्जरलैंड के क्रान्स-मोंटाना नगरपालिका के अंतर्गत अल्पाइन स्की रिसॉर्ट में हुई इस घटना में 8-10 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए।
बर्लिनः जर्मनी में स्विस आल्प्स में एक बार में नए साल के जश्न के दौरान आग लगने की घटना में कई लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि स्विट्जरलैंड के क्रान्स-मोंटाना नगरपालिका के अंतर्गत अल्पाइन स्की रिसॉर्ट में हुई इस घटना में 8-10 लोग मारे गए और नव वर्ष समारोह के दौरान स्विट्जरलैंड के एक बार में लगी आग में कई लोगों के मारे जाने की आशंका है, लगभग 100 लोग घायल हुए हैं।
पुलिस प्रवक्ता गैटन लैथियन ने बताया, ‘‘बुधवार देर रात को करीब डेढ़ बजे ‘ले कॉन्स्टेलेशन’ नामक बार में आग लग गई। इमारत में सौ से अधिक लोग मौजूद थे और हमें घटना में कई लोगों के घायल होने और कई व्यक्तियों के मरने की सूचना मिली है।’’ लैथियन ने बताया कि घटना से प्रभावित हुए लोगों के परिजनों की मदद के लिए एक सहायता केंद्र और हेल्पलाइन नंबर स्थापित की गई है।
लैथियन ने कहा, ‘‘हम अभी अपनी जांच के शुरुआती चरण में हैं। यह एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध स्की रिसॉर्ट है जहां बहुत सारे पर्यटक आते हैं।’’ पुलिस ने क्रान्स-मोंटाना में सुबह 10 बजे एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। क्रान्स-मोंटाना स्विस आल्प्स के मध्य में स्थित है, जो मैटरहॉर्न से मात्र 40 किलोमीटर उत्तर में है।