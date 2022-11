वीडियो: उड़ान भरते हुए प्लेन से दमकल ट्रक की हुई जोरदार टक्कर, रनवे पर घसीटता रहा विमान, हादसे में 2 लोगों की हुई मौत

Highlights सोशल मीडिया पर एक प्लेन के दमकल ट्रक से टकरा जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा गया है कि कैसे प्लेन ट्रक से टकरा रही है। इस हादसे में दो लोगों की मौत भी हो गई है।

लीमा: पेरू के लीमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक प्लेन और दमकल ट्रक के टकरा जाने से दो लोगों की मौत हो गई है। इस घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे है।

वीडियो में यह देखा गया है कि कैसे प्लने उड़ान भरने की कोशिश कर रही है तभी यह घटना घटी है। हालांकि विमान के सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है लेकिन ट्रक पर सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है।

Regarding the incident in Lima, LATAM Airlines Peru regrets the passing of 2 firefighters who were in the vehicle that collided with the plane, as reported by Lima Airport Partners, the operator of Jorge Chavez Airport. — LATAM Perú (@LATAM_PER) November 19, 2022

वीडियो में क्या दिखा

वायरल इस वीडियो में यह देखा गया है कि उड़ान भरने से ठीक पहले प्लने के दमकल ट्रक में टकरा जाने से दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। वीडियो में यह देखा गया है कि रनवे पर दो दमकल ट्रक आ रही है इसी बीच प्लने भी उसी रनवे पर उड़ान भरने की कोशिश कर रही है।

#LATAM#airplanecrash update. Looks like the Lima Airport tower failed to control the traffic on the runway. Fire truck and airplane on runway. pic.twitter.com/FQOVo3mE6T — Dore (@Sharkpatrol32) November 18, 2022

ऐसे में वीडियो के अगले हिस्से में यह देखा गया है कि प्लने इतनी तेजी से आती है कि रास्ते में सामने से आ रही एक दमकल ट्रक से टकरा जाती है। जहां पर यह हादसा हुआ है उससे आगे एक और दमकल ट्रक दिखाई दे रहा है लेकिन उसके साथ क्या हुआ, यह वीडियो में पता नहीं चला है।

LATAM Airlines A320neo has been hit by a vehicle crossing the runway while taking off from Lima Airport in Peru. More to follow. pic.twitter.com/oPchYx7nbM — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) November 18, 2022

क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, यह हादसा पेरू के लीमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उस वक्त हुई है जब प्लने टेक ऑफ के लिए तैयार थी। बताया जा रहा है कि इस हादसे के बाद प्लने में आग लग गई थी और उसे रोकवाकर प्लेन से यात्रियों को उतरवाया गया है।

A passenger from other aircraft capture the accident of #LATAM's Airbus A320neo. The aircraft has been hit by a fire truck that was crossing the active runway at #Lima Airport.



🎥 via Roberto#Peru#LA2213pic.twitter.com/A8oPLdyJWX — FlightMode (@FlightModeblog) November 18, 2022

हादसे के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित प्लेन से बाहर निकाल लिया गया है। जानकारी के आधार पर यह कहा जा रहा है कि इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है जो लोग दमकल पर सवार थे।

After watching this….(my opinion) fire service are doing a drill and communication has somehow broken down 🤷🏻‍♂️



pic.twitter.com/lJQyQWjvtp — Flight Emergency (@FlightEmergency) November 18, 2022

