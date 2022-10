फिल्म क्रू ने पाकिस्तान में गुरुद्वारे के अंदर जूते पहने फिल्म की शूटिंग की, भाजपा नेता ने की त्वरित कार्रवाई की मांग

Highlights भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि हम इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। सिरसा ने कहा कि पाकिस्तान सरकार ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय घटना को रिकॉर्ड करने वाले श्रद्धालुओं को हिरासत में लिया है। भाजपा नेता ने इस घटना की निंदा की और भारत सरकार से शीघ्र कार्रवाई करने और इस मुद्दे को पाकिस्तानी सरकार के समक्ष उठाने की मांग की।

नई दिल्ली:पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में गुरुद्वारा पंजा साहिब के परिसर में एक फिल्म क्रू ने जूते पहनकर प्रवेश किया और फिल्म की शूटिंग की. इस घटना ने देश में सिख समुदाय को नाराज कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने घटना का एक वीडियो साझा करते हुए यह दावा किया।

सिरसा ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "पाकिस्तान में ईशनिंदा की हरकतें जारी: गुरुद्वारा पंजा साहिब में बेअदबी का एक वीडियो साझा कर रहा हूं, जहां एक फिल्म क्रू को गुरुद्वारा परिसर में एक फिल्म की शूटिंग की अनुमति दी गई थी। इससे पहले हमने गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के परिसर में तुच्छ हरकतों की ऐसी ही तस्वीरें देखीं।" उन्होंने इस घटना की निंदा करते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो संदेश साझा किया।

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, भाजपा नेता ने कहा कि एक स्थानीय सिख ने सूचित किया है कि जब से भक्त ने घटना की सूचना दी है, वह व्यक्ति लापता है और स्थानीय लोगों को घटना का वीडियो साझा करने के खिलाफ धमकी दी गई है। सिरसा ने आगे कहा कि पाकिस्तान सरकार ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय घटना को रिकॉर्ड करने वाले श्रद्धालुओं को हिरासत में लिया है।

Blasphemous actions continue in Pakistan: Sharing a video of BEADABI in Gurdwara #PanjaSahib , where a film crew was allowed to shoot for a movie in Gurdwara premises. Earlier we saw similar pictures of frivolous acts in premises of Gurudwara Kartarpur Sahib @ANI @GovtofPakistan pic.twitter.com/w9p7F9WISo

भाजपा नेता ने इस घटना की निंदा की और भारत सरकार से शीघ्र कार्रवाई करने और इस मुद्दे को पाकिस्तानी सरकार के समक्ष उठाने की मांग की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सरकार सिख धर्म के खिलाफ बेदबी की घटनाओं की अनदेखी करती रही है। बेअदबी करने और जूतों के साथ गुरुद्वारे में घुसने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय घटना की सूचना देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

Because @GovtofPakistan continues to ignore acts of Beadbi against Sikh religion; there is no stopping the trend. We condemn this blasphemy in strongest words. I urge Govt of India to take up this issue with Govt of Pak for strict action against the culprits.@MEAIndia@ANIhttps://t.co/ZLPUeUaIWXpic.twitter.com/Xwx58RJV3A