FIFA ने शुरू किया पीस अवॉर्ड, डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित करने की अटकलें तेज

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 6, 2025 12:43 IST2025-11-06T12:27:10+5:302025-11-06T12:43:29+5:30

FIFA Peace Prize: हालाँकि, पिछले महीने नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने 2025 का शांति पुरस्कार वेनेज़ुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को दे दिया, इस फैसले से कथित तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति निराश हुए।

FIFA Peace Prize: फीफा ने एक शांति पुरस्कार की घोषणा की है, जिसे वह 5 दिसंबर को वाशिंगटन में होने वाले विश्व कप के ड्रॉ में पहली बार प्रदान करने की योजना बना रहा है। फुटबॉल संस्था ने कहा कि फीफा शांति पुरस्कार नामक यह पुरस्कार "शांति के लिए असाधारण कार्यों को मान्यता देगा"। लेकिन फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो, जिनके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ घनिष्ठ संबंध हैं, ने बुधवार को यह पूछे जाने पर कि क्या ट्रंप इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता होंगे, इस बारे में कोई संकेत नहीं दिया।

इन्फेंटिनो ने कहा, "5 दिसंबर को, आप देखेंगे।" वह मियामी में अमेरिका बिजनेस फोरम में बोल रहे थे, जिसके तुरंत बाद ट्रंप ने उसी कार्यक्रम को संबोधित किया। इन्फेंटिनो ने बुधवार को पहले कहा था कि, "एक तेजी से अशांत और विभाजित दुनिया में, उन लोगों के उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देना आवश्यक है जो संघर्षों को समाप्त करने और लोगों को शांति की भावना से एकजुट करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं।"

फीफा ने कहा कि यह पुरस्कार, जिसे इन्फेंटिनो इस वर्ष प्रदान करेंगे, "दुनिया भर के प्रशंसकों की ओर से" प्रतिवर्ष प्रदान किया जाएगा।

हालाँकि फीफा ने अभी तक यह खुलासा नहीं किया है कि पहला शांति पुरस्कार किसे मिलेगा, लेकिन जल्द ही अटकलें लगाई जाने लगीं कि राष्ट्रपति ट्रम्प इसके पहले प्राप्तकर्ता हो सकते हैं। इन्फेंटिनो और ट्रम्प के बीच घनिष्ठ संबंध रहे हैं, और अमेरिकी राष्ट्रपति के 5 दिसंबर को वाशिंगटन के कैनेडी सेंटर में होने वाले विश्व कप ड्रॉ में शामिल होने की उम्मीद है।

इस साल की शुरुआत में, ट्रम्प ने ओवल ऑफिस में इन्फेंटिनो के साथ खड़े होकर घोषणा की थी कि ड्रॉ कैनेडी सेंटर में होगा, जहाँ ट्रम्प हाल ही में अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने वहाँ अपने नेतृत्व को "जागृत संस्कृति" के खिलाफ अभियान का हिस्सा बताया था।

जनवरी में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद पर लौटने के बाद से, ट्रम्प ने बार-बार दावा किया है कि वैश्विक संघर्षों को सुलझाने में उनके प्रयासों के लिए वे नोबेल शांति पुरस्कार के हकदार हैं। हालाँकि, पिछले महीने नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने 2025 का शांति पुरस्कार वेनेज़ुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को दे दिया, इस फैसले से कथित तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति निराश हुए।

2026 फीफा विश्व कप की संयुक्त मेजबानी 11 जून से 19 जुलाई तक संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको द्वारा की जाएगी।

