VIDEO: पूर्व पाकिस्तानी एयर मार्शल ने ऑपरेशन सिंदूर में भोलारी बेस पर AWACS विमान खोने की बात को स्वीकार किया

Highlights पाकिस्तान के सेवानिवृत्त एयर मार्शल मसूद अख्तर ने खोली पाकिस्तान में हुए हमले की सच्चाई बताया इस्लामाबाद के भोलारी एयरबेस पर भारत के एक सटीक मिसाइल हमले में नष्ट हो गया

नई दिल्ली:पाकिस्तान के सेवानिवृत्त एयर मार्शल मसूद अख्तर ने 9 और 10 मई की मध्य रात्रि को भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम (AWACS) विमान खोने की बात स्वीकार की है। अख्तर ने एक पाकिस्तानी मीडिया को दिए साक्षात्कार में कहा कि लंबी दूरी की रडार निगरानी और हवाई क्षेत्र पर नियंत्रण प्रदान करने वाला विमान, इस्लामाबाद के भोलारी एयरबेस पर भारत के एक सटीक मिसाइल हमले में नष्ट हो गया।

उन्होंने फ्रंटल फोर्स द्वारा X पर साझा किए गए एक वीडियो में कहा, "उन्होंने (भारतीय सेना ने) लगातार चार ब्रह्मोस सतह से सतह पर या हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें दागीं, मुझे यकीन नहीं है। पाकिस्तानी पायलट अपने विमान को सुरक्षित करने के लिए दौड़े, लेकिन मिसाइलें आती रहीं और दुर्भाग्य से, चौथी मिसाइल भोलारी एयरबेस के हैंगर से टकराई, जहां हमारा एक AWACS खड़ा था। यह क्षतिग्रस्त हो गया।"

AWACS लंबी दूरी पर विमान, जहाज़, वाहन, मिसाइल और अन्य आने वाले प्रोजेक्टाइल का पता लगाने में सक्षम है। यह जहाज़ पर और ज़मीन पर मौजूद ऑपरेटरों को खतरे की पहचान करने, उसका आकलन करने और कार्रवाई करने में भी मदद करता है।

BREAKING- Ex PAF chief admits that Pak has lost a PAF Awacs in Bholari strike



Biggest prized asset of PAF taken down in Op Sindoorpic.twitter.com/hTgV19F6aa