लीबिया कैंपेन केस: फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 5 साल की जेल
By सतीश कुमार सिंह | Updated: September 25, 2025 17:30 IST2025-09-25T17:30:26+5:302025-09-25T17:30:42+5:30
पेरिसः पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को गुरुवार को पांच साल की जेल की सज़ा सुनाई गई। पेरिस की एक अदालत ने फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को लीबिया अभियान वित्तपोषण मामले में बृहस्पतिवार को कुछ आरोपों में दोषी पाया। हालांकि उन्हें सभी आरोपों में दोषी नहीं ठहराया गया।
सरकोजी पर 2007 के राष्ट्रपति चुनाव अभियान के लिए तत्कालीन लीबियाई नेता मुअम्मर गद्दाफी की सरकार से कथित तौर पर अवैध धन जुटाने का आरोप है। सरकोजी दोषी ठहराए जाने के खिलाफ अपील कर सकते हैं, जिससे अपील लंबित रहने तक उनकी सजा निलंबित रहेगी। पेरिस की एक अदालत ने उन्हें लीबिया के साथ अवैध चुनावी वित्तपोषण के लिए आपराधिक षड्यंत्र रचने का दोषी पाया।