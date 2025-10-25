'US के हाथ में पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार का कंट्रोल', मुशर्रफ को खरीद लिया गया; CIA के पूर्व अधिकारी का खुलासा

Ex-CIA officer revelation: अमेरिका के पूर्व केंद्रीय खुफिया एजेंसी (सीआईए) के प्रमुख जॉन किरियाको ने एक बड़ा धमाका करते हुए दावा किया है कि पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार पर कभी अमेरिका का नियंत्रण था। सीआईए के साथ 15 साल तक काम कर चुके किरियाको ने कहा कि अमेरिका ने पूर्व राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ का सहयोग "खरीदने" के लिए पाकिस्तान को लाखों डॉलर की सहायता भी दी थी।

उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई को दिए एक साक्षात्कार में कहा, "जब मैं 2002 में पाकिस्तान में तैनात था, तो मुझे अनौपचारिक रूप से बताया गया था कि पेंटागन पाकिस्तानी परमाणु शस्त्रागार को नियंत्रित करता है क्योंकि मुशर्रफ़ को डर था कि कहीं कुछ हो न जाए। लेकिन हाल के वर्षों में, पाकिस्तानियों ने इससे इनकार किया है। अगर पाकिस्तानी जनरलों का नियंत्रण होता, तो मुझे इस बात की बहुत चिंता होती कि राजनीतिक रूप से कौन सत्ता में है।"

अपने साक्षात्कार में, किरियाको ने कहा कि मुशर्रफ़ ने अमेरिका को "जो चाहे" करने की अनुमति दी। उन्होंने "विदेशी मामलों में चुनिंदा नैतिकता" की अमेरिकी नीति की भी आलोचना की और कहा कि वाशिंगटन "तानाशाहों के साथ काम करना पसंद करता है"।

उन्होंने कहा, "यहाँ ईमानदारी से कहें तो, अमेरिका तानाशाहों के साथ काम करना पसंद करता है। क्योंकि तब आपको जनमत की चिंता नहीं करनी पड़ती और न ही मीडिया की। और इसलिए हमने मुशर्रफ़ को खरीद लिया। हमने लाखों-करोड़ों डॉलर की सहायता दी, चाहे वह सैन्य सहायता हो या आर्थिक विकास सहायता।"

एएनआई के साथ साक्षात्कार के दौरान, किरियाकोउ ने परमाणु प्रसार और अब्दुल क़दीर ख़ान प्रकरण में सऊदी हस्तक्षेप पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ने उस समय अमेरिका से कहा था कि "अल-क़ुद्स ख़ान को अकेला छोड़ दें", और कहा कि रियाद के लिए अमेरिका की नीति सरल है - "हम उनका तेल खरीदते हैं और वे हमारे हथियार खरीदते हैं"।

#WATCH | On the question of fear of nuclear weapons falling into terrorists' hands in Pakistan, ex-CIA Officer, John Kiriakou says, "When I was stationed in Pakistan in 2002, I was told unofficially that the Pentagon controlled the Pakistani nuclear arsenal, and that Parvez… pic.twitter.com/iaKPpixhMZ — ANI (@ANI) October 24, 2025

रियाद के इस्लामाबाद के साथ संबंधों के बारे में आगे बात करते हुए, किरियाकोउ ने कहा कि लगभग "पूरी सऊदी सेना पाकिस्तानी है"। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी ही "ज़मीनी स्तर पर सऊदी अरब की रक्षा करते हैं"।

उन्होंने कहा, "अगर हमने इज़राइली तरीका अपनाया होता, तो हम उसे मार ही डालते। उसे ढूँढ़ना आसान था। लेकिन उसे सऊदी सरकार का समर्थन प्राप्त था। सऊदी हमारे पास आए और कहा, कृपया उसे अकेला छोड़ दें।"

