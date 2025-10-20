यूरोपीय संघ के देश 2027 के अंत तक सभी रूसी गैस आयातों पर प्रतिबंध लगाने पर हुए सहमत
By रुस्तम राणा | Updated: October 20, 2025 17:20 IST2025-10-20T17:20:12+5:302025-10-20T17:20:12+5:30
नई दिल्ली: यूरोपीय संघ के देशों ने सोमवार को 2027 के अंत तक रूस से सभी प्रकार की गैस आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाने पर सहमति व्यक्त की। इस कदम का उद्देश्य यूक्रेन के साथ युद्ध के बावजूद रूस की गैस आपूर्ति पर यूरोपीय संघ की निर्भरता को पूरी तरह से समाप्त करना है।
यूरोपीय संघ के ऊर्जा मंत्रियों ने लक्ज़मबर्ग में बैठक की और रूस से पाइपलाइन गैस और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) के आयात को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की यूरोपीय आयोग की योजना को मंजूरी देकर संयुक्त रुख पर सहमति व्यक्त की। हालाँकि, यह निर्णय यूरोपीय संघ की संसद की स्वीकृति के अधीन है।
यह योजना रूसी ऊर्जा आपूर्ति को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के यूरोपीय संघ के व्यापक उद्देश्य का हिस्सा है। डेनमार्क के ऊर्जा मंत्री लार्स आगार्ड, जिनका देश वर्तमान में यूरोपीय संघ की अध्यक्षता कर रहा है, ने इस कदम को ऊर्जा के मामले में यूरोप को स्वतंत्र बनाने की दिशा में एक "महत्वपूर्ण" कदम बताया।
आगार्ड ने कहा, "हालांकि हमने हाल के वर्षों में रूसी गैस और तेल को यूरोप से बाहर निकालने के लिए कड़ी मेहनत की है और प्रयास किया है, लेकिन हम अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं।"
रूसी गैस को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए यूरोपीय संघ की क्या योजना है?
सोमवार को लक्ज़मबर्ग में हुई बैठक में, यूरोपीय संघ के ऊर्जा मंत्रियों ने जून के मध्य तक मौजूदा अल्पकालिक अनुबंधों के तहत रूसी आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाने पर सहमति व्यक्त की। हंगरी और स्लोवाकिया, जो चारों ओर से स्थल-रुद्ध देश हैं, को इससे छूट दी जाएगी।
प्रारंभिक चरण के कार्यान्वयन के 18 महीने बाद, यूरोपीय संघ के देश रूसी गैस के साथ दीर्घकालिक अनुबंधों पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर देंगे। यूरोपीय संसद के साथ बातचीत अब शुरू हो सकती है, जो रूसी गैस से जल्द बाहर निकलने और अगले साल की शुरुआत से तेल आयात रोकने की इच्छुक है। इसका उद्देश्य साल के अंत से पहले किसी अंतिम समझौते पर पहुँचना है। हंगरी और स्लोवाकिया ने प्रतिबंध का समर्थन नहीं किया।
रूसी ऊर्जा पर प्रतिबंध लगाने की यूरोपीय संघ की रणनीति
राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद, यूरोपीय संघ रूसी जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता समाप्त करने के लिए दो-आयामी रणनीति अपना रहा है। यह प्रतिबंध, जिसे रीपॉवरईयू के नाम से जाना जाता है, इसी रणनीति का एक हिस्सा है।
इसके साथ ही, यूरोपीय आयोग ने वर्ष के अंत तक रूसी तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा है। इस सप्ताह के अंत में ब्रुसेल्स में नेताओं द्वारा इस प्रस्ताव पर चर्चा किए जाने की संभावना है।
लेकिन प्रतिबंधों के लिए यूरोपीय संघ के 27 देशों की सर्वसम्मति की आवश्यकता होती है, जो कई बार प्राप्त करना कठिन रहा है। सोमवार को स्वीकृत व्यापार प्रतिबंधों के लिए 15 देशों के बहुमत का समर्थन आवश्यक है।
राजनयिकों के अनुसार, हंगरी और स्लोवाकिया को छोड़कर, जो कूटनीतिक रूप से क्रेमलिन के ज़्यादा क़रीब हैं और अभी भी पाइपलाइन के ज़रिए रूसी गैस का आयात करते हैं, सभी ने इस नवीनतम कदम का समर्थन किया है।
यूरोपीय संघ पर रूस के साथ ऊर्जा संबंधों को कम करने की अपनी रणनीति को तेज़ करने के लिए अमेरिका का दबाव रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प चाहते हैं कि यूरोपीय संघ अधिक अमेरिकी तेल खरीदे।
यूरोपीय संघ अपनी लगभग 15 प्रतिशत एलएनजी आपूर्ति मास्को से प्राप्त करता है, जिससे रूस, अमेरिका के बाद यूरोप को ईंधन का दूसरा सबसे बड़ा प्रदाता बन गया है।