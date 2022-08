37 हजार फीट की ऊंचाई पर अपने-आप उड़ता रहा विमान और सोते रहे पायलट, आंख खुली और फिर....

Highlights इथियोपिया जा रही एक विमान के दो पायलट के रास्ते में ही सोने की बात सामने आई है। इस कारण विमान 37 हजार फीट की ऊंचाई पर बिना पायलट उड़ता रहा। ऐसे में जब पायलटों की नींद खुली तो इस विमान को लैंड करवाया गया।

अदीस अबाबा: सूडान के खार्तूम से इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा के लिए उड़ान भरी एक प्लाइट के दो पायलट के रास्ते में ही सो जाने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि दोनों पायलट कुछ देर तक सोते रहे और प्लेन आसमान में अपने-आप उड़ती रही।

जानकारी के अनुसार जिस सयम यह घटना घटी थी उस समय प्लेन 37,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही थी और उसमें कई यात्री भी सवार थे। इस दौरान बिना किसी पायलट के प्लाइट ऑटोपायलट मोड पर उड़ता रही।

विएशन हेराल्ड के अनुसार, अदीस अबाबा के लिए उड़ान भरी हुई बोइंग 737-800 ET 37 हजार फीट की ऊंचाई पर करीब 25 मिनट के लिए ऑटोपायलट मोड पर चलती रही। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसके दोनों पायलटों को नींद आ गई थी और प्लेन अपने-आप चल रही थी।

ऐसे में हवाई यातायात नियंत्रकों ने पाया कि फ्लाइट निर्धारित रनवे पर नहीं उतरी है और पायलट कॉल भी नहीं उठा रहे है, तब उन्हें कुछ गड़बड़ी का एहसास हुआ। हालांकि ऑटोपायलट से डिस्कनेक्ट होने के बाद जब डिस्कनेक्ट वेलर जोर-जोर से बजने लगा तब जाकर पायलटों की नींद खुली और उन लोगों ने विमान को संभाला था।

Deeply concerning incident at Africa’s largest airline — Ethiopian Airlines Boeing 737 #ET343 was still at cruising altitude of 37,000ft by the time it reached destination Addis Ababa



Why hadn’t it started to descend for landing? Both pilots were asleep. https://t.co/cPPMsVHIJDpic.twitter.com/RpnxsdtRBf