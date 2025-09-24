ट्रंप के पहुंचते ही एस्केलेटर खराब, भाषण के दौरान टेलीप्रॉम्टर भी रुका; UNGA में अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ क्यों हुई ऐसी घटना?

By अंजली चौहान | Updated: September 24, 2025 08:18 IST2025-09-24T08:17:04+5:302025-09-24T08:18:13+5:30

Donalnd Trump at United Nations: एक वीडियो में दिखाया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप के एस्केलेटर पर कदम रखने के कुछ ही पल बाद वह अचानक रुक गया। यह घटना संयुक्त राष्ट्र में हुई।

Donalnd Trump at United Nations: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया जिस एस्केलेटर पर चढ़े थे, उसके अचानक बंद होने का रहस्य सुलझता दिख रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा से पहले, ट्रंप के एस्केलेटर पर चढ़ने के कुछ ही देर बाद हुई इस घटना ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियाँ बटोरीं और लोग सोच रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ।

ट्रंप का वीडियोग्राफर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र का मानना ​​है कि उन्हें पता है कि इस अचानक रुकावट के पीछे कौन था।

संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि एस्केलेटर के ऊपरी हिस्से में कॉम्ब स्टेप पर लगे एक अंतर्निहित सुरक्षा तंत्र के चालू होने के बाद रुका था। अधिकारी का आकलन कथित तौर पर एस्केलेटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के डेटा पर आधारित था।

अधिकारी के अनुसार, ट्रंप के वीडियोग्राफर ने ट्रंप के आगमन को कैद करने के लिए एस्केलेटर पर पीछे की ओर चढ़ते समय गलती से सुरक्षा फ़ंक्शन चालू कर दिया होगा।

समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने दुजारिक के हवाले से कहा, "सुरक्षा तंत्र लोगों या वस्तुओं को गलती से गियरिंग में फँसने या खिंचने से रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है।"

यह स्पष्टीकरण डोनाल्ड और मेलानिया ट्रंप के एस्केलेटर पर चढ़ने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के कुछ घंटों बाद आया। क्लिप में दोनों एस्केलेटर पर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे, जबकि मेलानिया राष्ट्रपति के आगे चल रही थीं।

जैसे ही दोनों एस्केलेटर पर चढ़े, एस्केलेटर अचानक रुक गया और दोनों ने आश्चर्य से इधर-उधर देखा। इसके बाद मेलानिया रुके हुए एस्केलेटर पर ऊपर की ओर चलने लगीं।

बाद में ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र में 193 सदस्यीय सभा को मज़ाक में इस घटना का ज़िक्र करते हुए कहा, "संयुक्त राष्ट्र से मुझे यही दो चीज़ें मिलीं - एक ख़राब एस्केलेटर और एक ख़राब टेलीप्रॉम्प्टर।"

हालाँकि, व्हाइट हाउस इससे ज़्यादा खुश नहीं था और प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने इस घटना की जाँच की माँग की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, "अगर संयुक्त राष्ट्र में किसी ने जानबूझकर राष्ट्रपति और प्रथम महिला के एस्केलेटर पर कदम रखते समय उसे रोका है, तो उन्हें तुरंत बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए और उनकी जाँच होनी चाहिए।"

इस घटना ने सोशल मीडिया पर सनसनी फैला दी थी और कई लोगों ने अनुमान लगाया था कि एस्केलेटर जानबूझकर रोका गया था।

