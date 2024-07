6 दिन में घूम लिए दुनिया के सारे 7 अजूबे, मिस्र के 45 वर्षीय व्यक्ति ने बनाया नया रिकॉर्ड, देखें

Highlights मिस्र के 45 वर्षीय व्यक्ति ने बनाया नया रिकॉर्ड 6 दिन में घूम लिए दुनिया के सारे 7 अजूबे मैग्डी की यात्रा चीन की महान दीवार से शुरू हुई

Guinness World Records: मिस्र के 45 वर्षीय व्यक्ति मैग्डी आइसा ने एक खास रिकॉर्ड बना दिया है। मैग्डी आइसा ने दुनिया के नए 7 अजूबों को सबसे तेजी से देखने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने अपनी यात्रा 6 दिन 11 घंटे 52 मिनट में पूरी की। यह पिछले रिकॉर्ड से साढ़े चार घंटे कम है।

मैग्डी की यात्रा चीन की महान दीवार से शुरू हुई। फिर भारत में ताज महल, जॉर्डन में पेट्रा, रोम में कोलोसियम, ब्राजील में क्राइस्ट द रिडीमर, पेरू में माचू पिचू और अंत में मेक्सिको के प्राचीन माया शहर चिचेन इट्ज़ा तक पहुंचे।

