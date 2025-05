Earthquake in China: चीन में भूकंप से हिली धरती, रिक्टर स्केल पर 4.5 तीव्रता; दहशत में लोग

Earthquake in China: भारत के पड़ोसी देश चीन में शुक्रवार की सुबह-सुबह भूकंप से धरती कांप उठी है। सहमें हुए लोग भूकंप की आहट से ही घरों से बाहर निकल आए और अपनी जान बचाने के प्रयास में लग गए। दक्षिण-पश्चिमी चीन में 4.5 की तीव्रता से आए भूकंप को पड़ोसी म्यांमार में भी महसूस किया गया।

अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार, भूकंप सुबह करीब 6:30 बजे आया, जिसका केंद्र युन्नान के बाओशान से 32 किलोमीटर दूर था। प्रभावित देश म्यांमार और चीन थे। अभी तक किसी बड़े नुकसान या हताहत की कोई खबर नहीं है, अधिकारी स्थिति पर नज़र रख रहे हैं। देश में भूकंप गतिविधि की निगरानी के लिए भारत सरकार की नोडल एजेंसी, नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) ने भी भूकंप की सूचना दी।

