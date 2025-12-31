ढाका में खालिदा जिया के जनाजे से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने किया हैंडशेक

By रुस्तम राणा | Updated: December 31, 2025 17:53 IST2025-12-31T17:53:08+5:302025-12-31T17:53:08+5:30

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस ने X पर दोनों नेताओं के अभिवादन करते हुए तस्वीरें शेयर कीं। 

ढाका: विदेश मंत्री एस जयशंकर, जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के जनाजे में शामिल होने के लिए ढाका में थे, उन्होंने जनाजे से पहले पाकिस्तान नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक से मुलाकात की। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस ने X पर दोनों नेताओं के अभिवादन करते हुए तस्वीरें शेयर कीं। 

तस्वीरें शेयर करते हुए बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार के आधिकारिक हैंडल ने लिखा, "पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने बुधवार को ढाका में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की, जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार कार्यक्रम से पहले हुई।"

इससे पहले दिन में, जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शोक संदेश जिया के बेटे तारिक रहमान को सौंपा। 80 साल की खालिदा जिया का मंगलवार सुबह 6:00 बजे, फज्र (सुबह) की नमाज़ के कुछ ही देर बाद, ढाका के एवरकेयर हॉस्पिटल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, नेपाल के विदेश मंत्री नंदा शर्मा, श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिता हेरथ, भूटान के विदेश मंत्री डी.एन. धुंग्येल, मालदीव के शिक्षा मंत्री अली हैदर अहमद, पाकिस्तान नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक, और थाईलैंड और मलेशिया की सरकारों के प्रतिनिधियों सहित दक्षिण एशिया के कई नेताओं ने बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री के जनाजे में हिस्सा लिया।

टॅग्स :S JaishankarS JaishankarPakistanपाकिस्तानबांग्लादेश