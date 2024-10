विदेश मंत्री जयशंकर SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इस्लामाबाद पहुंचे

Highlights इस बार एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है इस सम्मेलन में जयशंकर भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं भारतीय विदेश मंत्री इस यात्रा के दौरान पाकिस्तान से द्विपक्षीय वार्ता नहीं करेंगे।

इस्लामाबाद: भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेल में भाग लेने के लिए मंगलवार को इस्लामाबाद पहुंचे। इस बार एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है। इस सम्मेलन में जयशंकर भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। शिखर सम्मेलन के इतर पाकिस्तान और भारत के बीच द्विपक्षीय वार्ता नहीं होगी।

पाकिस्तान ने विदेश मंत्री एस जयशंकर की इस्लामाबाद यात्रा के दौरान भारत के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की संभावना से इनकार किया है। भारत ने पहले घोषणा की थी कि जयशंकर इस्लामाबाद में होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पाकिस्तान जाने वाले प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे और इस यात्रा के दौरान पाकिस्तान से द्विपक्षीय वार्ता नहीं करेंगे।

#WATCH | EAM Dr S Jaishankar arrives in Rawalpindi, Pakistan for the 23rd Meeting of SCO Council of Heads of Government.



(Source: PTV) pic.twitter.com/BMIxwWWINk