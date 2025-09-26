संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के भाषण के विरोध में दर्जनों प्रतिनिधियों ने किया वॉकआउट | VIDEO

वाशिंगटन डीसी: शुक्रवार को जब इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा हॉल में भाषण देने के लिए आगे बढ़े, तो कई देशों के कई प्रतिनिधियों ने विरोध स्वरूप वॉकआउट कर दिया। नेतन्याहू का नाम घोषित होते ही कई राजनयिकों ने अपनी सीटें खाली कर दीं, जिससे हॉल का माहौल गरमा गया। इस वॉकआउट का ज़ोरदार तालियों से स्वागत हुआ।

अध्यक्ष महोदय को बार-बार "कृपया, हॉल में व्यवस्था बनाए रखें" कहना पड़ा और अपना हथौड़ा पटकना पड़ा। केवल अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल, जिसने गाजा में नेतन्याहू के सैन्य अभियान का समर्थन किया था, वहीं रुका रहा।

रिपोर्टों के अनुसार, उपस्थित कुछ विश्व शक्तियों, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम, ने अपने वरिष्ठतम अधिकारियों या यहाँ तक कि अपने संयुक्त राष्ट्र राजदूत को भी अपने कक्ष में नहीं भेजा।

नेतन्याहू मंच पर एक विशेष बंधक पिन पहनकर चढ़े, जिस पर क्यूआर कोड लगा था और जो 7 अक्टूबर को उस जगह की ओर ले जाता है जिसे विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय लोक कूटनीति की ज़रूरतों के लिए स्थापित किया गया था। प्रधानमंत्री के प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों, मंत्रियों और उनके साथ आए लोगों ने भी वही पिन पहने थे।

नेतन्याहू ने गाजा में विनाशकारी युद्ध समाप्त करने से इनकार करने के कारण बढ़ते अंतरराष्ट्रीय अलगाव के बावजूद, अपने साथी विश्व नेताओं से कहा कि इज़राइल को गाजा में फ़िलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ "काम पूरा करना होगा"। उन्होंने एक चुनौतीपूर्ण भाषण दिया।

फ़िलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने के देशों के हालिया फैसलों पर प्रतिक्रिया देते हुए, नेतन्याहू ने कहा, "आपका यह शर्मनाक फैसला यहूदियों और दुनिया भर में निर्दोष लोगों के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देगा।" हाल के दिनों में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और अन्य देशों ने एक स्वतंत्र फ़िलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की घोषणा की है।

इज़राइल के व्यापक हमले ने गाज़ा में 65,000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों की जान ले ली है और 90% आबादी को विस्थापित कर दिया है, और अब बढ़ती संख्या में लोग भूख से मर रहे हैं। हालाँकि 150 से ज़्यादा देश अब फ़िलिस्तीनी राज्य को मान्यता दे चुके हैं, लेकिन अमेरिका ने अभी तक ऐसा नहीं किया है और इज़राइल को ज़ोरदार समर्थन दे रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने नेतन्याहू पर मानवता के विरुद्ध अपराध का आरोप लगाते हुए उनके ख़िलाफ़ गिरफ़्तारी वारंट जारी किया है, जिसका उन्होंने खंडन किया है। संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च न्यायालय दक्षिण अफ्रीका के इस आरोप पर विचार कर रहा है कि इज़राइल ने गाज़ा में नरसंहार किया है, जिसका वह पुरज़ोर खंडन करता है।

नेतन्याहू अंतरराष्ट्रीय अलगाव, युद्ध अपराधों के आरोपों और उस संघर्ष को समाप्त करने के बढ़ते दबाव का सामना कर रहे हैं जिसे उन्होंने लगातार बढ़ाया है। शुक्रवार का भाषण उनके लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सबसे बड़े मंच पर अपनी बात रखने का एक मौका था।

