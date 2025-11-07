भारत आएंगे डोनाल्ड ट्रंप, बोले- 'पीएम मोदी से अच्छी बातचीत चल रही है'

Donald Trump Tariffs: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बातचीत को लेकर नया अपडेट सामने आया है। ट्रंप ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बातचीत अच्छी चल रही है और उन्होंने भारत आने की योजना की पुष्टि की है, क्योंकि दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत जारी रखे हुए हैं।

गुरुवार को बोलते हुए, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वाशिंगटन और नई दिल्ली के बीच बातचीत सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है और दोनों पक्ष व्यापार समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं।

ट्रंप ने गुरुवार को पत्रकारों से कहा, "वह मेरे मित्र हैं, हम बातचीत करते हैं और वह चाहते हैं कि मैं वहाँ जाऊँ, और हम इस पर विचार-विमर्श करेंगे, मैं जाऊँगा।" उन्होंने मोदी को "महान व्यक्ति" बताया। ट्रंप ने कहा कि यह यात्रा अगले साल "हो सकती है", लेकिन इसके अलावा उन्होंने यात्रा की समय-सीमा बताने से इनकार कर दिया।

व्हाइट हाउस ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि दोनों नेता "अक्सर बातचीत करते हैं" और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी का "बहुत सम्मान" करते हैं।

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा, "मुझे पता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी का बहुत सम्मान करते हैं और वे अक्सर बातचीत करते हैं।" उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति और उनकी व्यापार टीम भारत के साथ लगातार गंभीर बातचीत कर रही है।

लेविट ने आगे कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप "सकारात्मक बने हुए हैं और भारत-अमेरिका संबंधों को लेकर बेहद गंभीर हैं।" उन्होंने कहा, "कुछ हफ़्ते पहले, उन्होंने प्रधानमंत्री से सीधे बात की थी जब उन्होंने व्हाइट हाउस में कई उच्च-पदस्थ भारतीय-अमेरिकी अधिकारियों के साथ ओवल ऑफिस में दिवाली मनाई थी।"

उन्होंने आगे कहा, "भारत में हमारे पास एक बेहतरीन अमेरिकी राजदूत, सर्जियो गोर हैं।"

अमेरिका और भारत के बीच बातचीत मार्च 2025 में शुरू हुई थी, जिसका उद्देश्य एक "निष्पक्ष, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी" द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर पहुँचना था।

दोनों देशों के अधिकारियों ने अब तक पाँच दौर की वार्ता की है, जिसका लक्ष्य अक्टूबर या नवंबर 2025 तक समझौते के पहले चरण को पूरा करना है।

हालाँकि राष्ट्रपति की यात्रा की तारीख अभी तक घोषित नहीं की गई है, लेकिन ट्रंप की टिप्पणी वाशिंगटन और नई दिल्ली के बीच बढ़ते संबंधों का संकेत है।

हाल ही में भारत-अमेरिका संबंध कैसे रहे हैं?

इस साल की शुरुआत में, ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया था, जिसमें रूसी तेल की निरंतर खरीद पर 25% जुर्माना भी शामिल था। इस कदम ने व्यापार वार्ता को और भी कठिन बना दिया है क्योंकि अमेरिका भारत द्वारा अमेरिकी वस्तुओं पर लगाए जाने वाले उच्च शुल्कों और अन्य बाधाओं की लगातार आलोचना करता रहा है।

हाल के हफ्तों में, ट्रंप ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने रूस से कच्चे तेल की खरीद बंद करने का वादा किया है और व्यापार वार्ता को लेकर आशावाद व्यक्त किया है। हालाँकि, भारत सरकार की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा बार-बार यह दावा करने के बाद कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष बढ़ने पर दोनों देशों के बीच युद्धविराम कराने का श्रेय उन्हें जाता है, ट्रंप-मोदी संबंधों को भी झटका लगा है।

ट्रंप की भारत की आखिरी राष्ट्रपति यात्रा उनके पहले कार्यकाल के दौरान फरवरी 2020 में हुई थी।

