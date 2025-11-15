Trump Tariff: टैरिफ को लेकर नरम पड़े डोनाल्ड ट्रंप, खाद्य आयात पर शिल्क हटाया; भारत में निर्यात को फायदे की उम्मीद

By अंजली चौहान | Updated: November 15, 2025 10:00 IST2025-11-15T09:58:43+5:302025-11-15T10:00:09+5:30

Trump Tariff: इस हफ़्ते जारी एनबीसी न्यूज़ के एक सर्वेक्षण में, 63 प्रतिशत पंजीकृत मतदाताओं ने कहा कि ट्रंप जीवन-यापन की लागत और अर्थव्यवस्था के मामले में उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, और 30 प्रतिशत रिपब्लिकन भी इससे सहमत थे। 

Trump Tariff: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने खाद्य आयात पर टैरिफ में कटौती की है क्योंकि "सामर्थ्य" एक संभावित राजनीतिक ताकत के रूप में उभर रहा है, और भारत के आम, अनार और चाय के निर्यात को लाभ हो सकता है। फल और रस, चाय और मसाले उन आयातों में शामिल हैं जो पारस्परिक टैरिफ से प्रभावित नहीं होंगे, व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को घोषणा की। व्हाइट हाउस फैक्टशीट में उल्लिखित अन्य वस्तुएं कॉफी और चाय, कोको, संतरे, टमाटर और बीफ थे। ट्रम्प ने भारत से आयात पर 25 प्रतिशत पारस्परिक टैरिफ लगाया और रूसी तेल खरीदने के लिए दंडात्मक 25 प्रतिशत जोड़ा।

लेकिन मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, ट्रम्प ने पहले जेनेरिक दवाओं को टैरिफ से मुक्त कर दिया था, जिससे भारत को फायदा हुआ, जो अमेरिका में निर्धारित जेनेरिक दवाओं का 47 प्रतिशत आपूर्ति करता है न्यूयॉर्क सिटी, न्यू जर्सी और वर्जीनिया के हालिया चुनावों में, डेमोक्रेट्स के अभियान का "सस्तीपन" पर जोर - यानी बढ़ती लागत, जो कुल मिलाकर मतदाताओं के बजट पर भारी पड़ती है - उनकी जीत में अहम भूमिका निभाई। 

जहाँ ट्रंप अंतरराष्ट्रीय मामलों, टैरिफ और निवेश में उलझे रहे, वहीं मतदाता कीमतों के ज़्यादा सामान्य मुद्दे को लेकर चिंतित रहे। इस हफ़्ते जारी एनबीसी न्यूज़ के एक सर्वेक्षण में, 63 प्रतिशत पंजीकृत मतदाताओं ने कहा कि ट्रंप जीवन-यापन की लागत और अर्थव्यवस्था के मामले में उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, और 30 प्रतिशत रिपब्लिकन भी इससे सहमत थे। 

ट्रंप ने "सस्तीपन" के मुद्दे को डेमोक्रेट्स द्वारा "पूरी तरह से ठगी" करार दिया, और पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में पेट्रोल और ऊर्जा की कम कीमतों और उच्च मुद्रास्फीति दर की ओर इशारा किया, जब यह एक समय 19.7 प्रतिशत तक पहुँच गई थी। हालाँकि बाइडेन के कार्यकाल में तेज़ी से बढ़ती मुद्रास्फीति पर बहस हुई है, फिर भी यह तेज़ी से बढ़ रही है, सितंबर में यह 3 प्रतिशत दर्ज की गई। लेकिन कुछ खाद्य उत्पादों की कीमतों में टैरिफ के कारण बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 

सितंबर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार, भुनी हुई कॉफी की कीमतों में 18.9 प्रतिशत और बीफ और वील की कीमतों में 14.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। भारतीय किराना दुकानों में भारत से मसालों और खाद्य आयात की कीमतों में लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 

पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश द्वारा 2006 में बड़े धूमधाम से प्रतिबंध हटाने के बाद से भारत के आम आयात का भारत-अमेरिका संबंधों में एक विशेष स्थान है। मिसाइलों, परमाणु सहयोग और तकनीकी नवाचार के साथ, आमों को फरवरी की यात्रा के दौरान ट्रम्प और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के संयुक्त बयान में जगह मिली। 

बयान में कहा गया है, "भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय आमों और अनार के निर्यात को बढ़ाने के लिए अमेरिका द्वारा उठाए गए कदमों की भी सराहना की।"

