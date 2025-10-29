'PM मोदी की सबसे ग्रेड पर्सनालिटी', ट्रंप ने की प्रधानमंत्री की तारीफ, कहा- "हम भारत के साथ ट्रेड डील कर रहे"

By अंजली चौहान | Updated: October 29, 2025 13:18 IST2025-10-29T13:14:35+5:302025-10-29T13:18:59+5:30

Trump Talks to PM Modi: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, "मैं भारत के साथ एक व्यापार समझौता कर रहा हूँ, और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति मेरे मन में गहरा सम्मान और प्रेम है। हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं।

Trump Talks to PM Modi: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण कोरिया के दौरे पर हैं जहां उन्होंने भारत और अमेरिका के संबंधों पर बात की। ट्रंप ने कहा कि हम भारत के साथ एक नए व्यापार समझौते पर काम कर रहा है। उनकी यह टिप्पणी भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी टैरिफ के भारी बोझ की पृष्ठभूमि में दोनों देशों के बीच चल रही व्यापार वार्ताओं के बीच आई है।

एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन से पहले दक्षिण कोरिया में एक संबोधन के दौरान ट्रंप ने कहा, "मैं भारत के साथ एक व्यापार समझौता कर रहा हूँ, और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति मेरे मन में गहरा सम्मान और प्रेम है। हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं।"

ट्रंप द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ

ट्रंप का सकारात्मक लहजा व्यापार रियायतों को भारत के तेल आयात से जोड़ने वाली उनकी पिछली चेतावनियों से बदलाव का संकेत देता है। उन्होंने सियोल में कहा, "मैं प्रधानमंत्री मोदी का बहुत सम्मान और प्रेम करता हूँ। हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं।"

उन्होंने भारत और पाकिस्तान के नेताओं के साथ हुई एक नाटकीय बातचीत को भी याद किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उनके हस्तक्षेप से संभावित युद्ध टल गया।

ट्रंप ने कहा, "ये दोनों परमाणु संपन्न देश हैं... और वे सचमुच एक-दूसरे पर हमला कर रहे थे। मैंने प्रधानमंत्री मोदी को फ़ोन किया और कहा, 'हम आपके साथ व्यापार समझौता नहीं कर सकते... आप पाकिस्तान के साथ युद्ध शुरू कर रहे हैं।' फिर मैंने पाकिस्तान को फ़ोन किया और यही बात कही। दोनों ने कहा, 'नहीं, आपको हमें लड़ने देना चाहिए।' लेकिन दो दिन बाद, उन्होंने फ़ोन किया और कहा, 'हम समझते हैं,' और उन्होंने लड़ना बंद कर दिया।"

ट्रंप ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, "प्रधानमंत्री मोदी दिखने में बहुत अच्छे हैं। वे बहुत सख्त हैं। लेकिन दो दिन बाद, उन्होंने ऐसा करना बंद कर दिया। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है?"

अगस्त में, ट्रंप प्रशासन ने रूस के साथ भारत के चल रहे तेल व्यापार पर अतिरिक्त दंड के रूप में भारतीय आयात पर 50% तक का शुल्क लगाया था।

भारत का कहना है कि उसकी ऊर्जा खरीद भू-राजनीतिक संरेखण के बजाय बाज़ार की ताकतों और राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं से प्रेरित है, और वह अपनी आबादी के लिए सस्ती ऊर्जा हासिल करने के अपने अधिकार का लगातार बचाव करता रहा है।

