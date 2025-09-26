फार्मा प्रोडक्ट पर लगेगा 100% टैरिफ, डोनाल्ड ट्रंप के आदेश ने भारतीय दवा कंपनियों को दिया झटका

Pharma Products Tariffs: कैबिनेटरी पर नए टैरिफ घर बनाने वालों के लिए लागत को और बढ़ा सकते हैं, ऐसे समय में जब घर खरीदने के इच्छुक कई लोग आवास की कमी और उच्च बंधक दरों के कारण खुद को महंगा महसूस कर रहे हैं।

Pharma Products Tariffs: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका 1 अक्टूबर से ब्रांडेड या पेटेंटेड दवा उत्पादों के आयात पर 100% टैरिफ लगाएगा, बशर्ते कोई दवा कंपनी अमेरिका में अपना विनिर्माण संयंत्र न बना रही हो। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कहा, "1 अक्टूबर, 2025 से, हम किसी भी ब्रांडेड या पेटेंटेड दवा उत्पाद पर 100% टैरिफ लगाएंगे, बशर्ते कोई कंपनी अमेरिका में अपना दवा विनिर्माण संयंत्र न बना रही हो। "निर्माण" को "निर्माण कार्य शुरू करना" और/या "निर्माणाधीन" के रूप में परिभाषित किया जाएगा। इसलिए, यदि निर्माण शुरू हो गया है, तो इन दवा उत्पादों पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद!"

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कहा कि दवा शुल्क उन कंपनियों पर लागू नहीं होंगे जो अमेरिका में विनिर्माण संयंत्र बना रही हैं, जिन्हें उन्होंने "निर्माण कार्य शुरू करना" या "निर्माणाधीन" के रूप में परिभाषित किया। यह स्पष्ट नहीं है कि ये शुल्क उन कंपनियों पर कैसे लागू होंगे जिनके अमेरिका में पहले से ही कारखाने हैं।

जनगणना ब्यूरो के अनुसार, 2024 में अमेरिका ने लगभग 233 अरब डॉलर की दवाइयों और औषधीय उत्पादों का आयात किया। कुछ दवाओं की कीमतें दोगुनी होने की संभावना मतदाताओं को चौंका सकती है क्योंकि स्वास्थ्य देखभाल के खर्च के साथ-साथ मेडिकेयर और मेडिकेड की लागत भी बढ़ सकती है।

ट्रंप ने कहा कि फर्नीचर और कैबिनेटरी के विदेशी निर्माता अपने उत्पादों की बाढ़ अमेरिका में ला रहे हैं और "राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य कारणों से" टैरिफ लागू किए जाने चाहिए। कैबिनेटरी पर नए टैरिफ घर बनाने वालों के लिए लागत को और बढ़ा सकते हैं, ऐसे समय में जब घर खरीदने के इच्छुक कई लोग आवास की कमी और उच्च बंधक दरों के कारण खुद को महंगा महसूस कर रहे हैं।

ट्रंप ने भारी ट्रकों पर 25% और किचन कैबिनेट पर 50% टैरिफ लगाया

इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि उनके द्वारा घोषित कई उद्योग-केंद्रित टैरिफ में से एक थी, जो अगले सप्ताह से लागू होने वाले हैं। दवाइयों पर टैरिफ लगाने के अलावा, अमेरिका 1 अक्टूबर से भारी ट्रकों, असबाबवाला फ़र्नीचर, किचन कैबिनेट और बाथरूम वैनिटी पर भी शुल्क लगाएगा।

हालांकि अमेरिकी कमांडर-इन-चीफ ने टैरिफ के लिए कोई कानूनी औचित्य नहीं बताया, उन्होंने कहा कि यह इन क्षेत्रों को "राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य कारणों" से बचाने के लिए है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा, "हमारे बड़े भारी ट्रक निर्माताओं को अनुचित बाहरी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए, मैं 1 अक्टूबर, 2025 से दुनिया के अन्य हिस्सों में बने सभी "भारी (बड़े!) ट्रकों" पर 25% टैरिफ लगाऊँगा।"

उन्होंने कहा कि पीटरबिल्ट, केनवर्थ, फ्रेटलाइनर, मैक ट्रक्स और अन्य जैसे अमेरिका स्थित "बड़े ट्रक कंपनी निर्माताओं" को "बाहरी व्यवधानों के हमले से बचाया जाएगा"।

ट्रंप ने कहा, "हमें अपने ट्रक ड्राइवरों को कई कारणों से, लेकिन सबसे बढ़कर, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, आर्थिक रूप से स्वस्थ और मजबूत बनाने की आवश्यकता है।" उन्होंने आयातित किचन कैबिनेट और कुछ प्रकार के फ़र्नीचर सहित विभिन्न घरेलू उत्पादों पर व्यापक टैरिफ लगाने की भी घोषणा की - जिससे हाल के महीनों में कीमतों में आई तेज़ी से बढ़ी इस श्रेणी की लागत और भी बढ़ सकती है।

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, "हम 1 अक्टूबर, 2025 से सभी किचन कैबिनेट, बाथरूम वैनिटी और संबंधित उत्पादों पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाएंगे। इसके अलावा, हम अपहोल्स्टर्ड फ़र्नीचर पर 30 प्रतिशत टैरिफ लगाएंगे।"

अमेरिकी राष्ट्रपति ने टैरिफ लगाने के पीछे अन्य कंपनियों द्वारा इन उत्पादों की "बाढ़" को ज़िम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, "यह एक बहुत ही अनुचित व्यवहार है, लेकिन हमें राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य कारणों से अपनी विनिर्माण प्रक्रिया की रक्षा करनी चाहिए।"

ट्रंप लंबे समय से यह कहते रहे हैं कि टैरिफ कंपनियों को घरेलू कारखानों में अधिक निवेश करने के लिए मजबूर करने की कुंजी हैं। उन्होंने इस आशंका को खारिज कर दिया है कि आयातक करों की लागत का ज़्यादातर हिस्सा ऊँची कीमतों के रूप में उपभोक्ताओं और व्यवसायों पर डाल देंगे।

