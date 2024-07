ट्रंप आधिकारिक तौर पर रिपब्लिकन उम्मीदवार के रूप में नामांकित, जेडी वेंस को रिपब्लिकन उप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में चुना

Highlights वेंस की पत्नी उषा चिलुकुरी वेंस भारतीय मूल की हैं और सैन डिएगो में पली-बढ़ी हैं। वे येल लॉ स्कूल में मिले और उनके तीन बच्चे हैं। दोनों सोमवार शाम को कन्वेंशन फ्लोर पर चले और उनका जयकार और तालियों से स्वागत किया गया।

वॉशिंगटन: राष्ट्रपति पद के लिए आधिकारिक रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड जे ट्रंप ने सोमवार को 2024 के चुनाव के लिए अपने साथी के रूप में ओहियो से पहली बार सीनेटर बने और आलोचक से पूर्व राष्ट्रपति के प्रशंसक बने 39 वर्षीय जेडी वेंस को चुना।

मिल्वौकी में रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन के पहले दिन ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में, ट्रंप ने कहा कि लंबे विचार-विमर्श और विचार के बाद और पार्टी में अन्य लोगों की प्रतिभा पर विचार करने के बाद, उन्होंने फैसला किया कि वेंस उपराष्ट्रपति बनने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। वेंस की पत्नी उषा चिलुकुरी वेंस भारतीय मूल की हैं और सैन डिएगो में पली-बढ़ी हैं। वे येल लॉ स्कूल में मिले और उनके तीन बच्चे हैं।

दोनों सोमवार शाम को कन्वेंशन फ्लोर पर चले और उनका जयकार और तालियों से स्वागत किया गया। निर्वाचित होने पर वेंस अमेरिकी इतिहास में तीसरे सबसे युवा उपराष्ट्रपति होंगे। 1857 में, जॉन ब्रेकिनरिज 36 साल की उम्र में वीपी बने और 1953 में रिचर्ड निक्सन को ड्वाइट आइजनहावर के रूप में चुना गया जब वह 40 साल और 11 दिन के थे।

