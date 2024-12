Person Of The Year: दूसरी बार टाइम मैगजीन 'पर्सन ऑफ द ईयर' चुने गए डोनाल्ड ट्रंप?, कमला हैरिस, एलन मस्क, बेंजमिन नेतन्याहू और प्रिंसेस ऑफ वेल्स केट से आगे

Highlights चार वर्ष पहले राष्ट्रपति चुनाव में मिली हार को स्वीकार करने से इंकार कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने नवंबर में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल कर व्हाइट हाउस में वापसी की है। ट्रंप के न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के दौरे और टाइम पुरस्कार प्रदान किए जाने की जानकारी दी।

Person Of The Year: डोनाल्ड ट्रंप करीब छह महीने पहले लोअर मैनहट्टन की एक अदालत में बैठे थे और इस दौरान ज्यूरी द्वारा सुनाए गए एक निर्णय ने उनकी एक नई पहचान सृजित कर दी थी। वह अमेरिका के पहले ऐसे पूर्व राष्ट्रपति बन गए जिन्हें किसी अपराध में दोषी करार दिया गया। ट्रंप अब इस अदालत से कुछ दूर स्थित न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज (एनवाईएसई) में घंटा बजाकर बृहस्पतिवार को इसके (सत्र की) शुरुआत करेंगे और उन्हें टाइम पत्रिका द्वारा ‘पर्सन ऑफ द ईयर’ से नवाजा जाएगा। व्यवसायी से राजनेता बने ट्रंप के लिए यह सम्मान न्यूयॉर्क के साथ उनके बनते-बिगड़ते संबंधों के इतिहास में नया अध्याय है। यह ट्रंप की दमदार वापसी को भी दर्शाता है, जिन्होंने चार वर्ष पहले राष्ट्रपति चुनाव में मिली हार को स्वीकार करने से इंकार कर दिया है।

