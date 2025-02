टैक्स के बदले टैक्स! ट्रंप के टैरिफ के बदले कनाडा ने लिया एक्शन, मेक्सिको ने भी की जवाबी कार्रवाई

US Tariff: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको, कनाडा और चीन से आयात होने वाली वस्तुओं पर कड़े शुल्क लगाने संबंधी एक आदेश पर शनिवार को हस्ताक्षर किए जिसके तत्काल बाद देश के उत्तरी अमेरिकी पड़ोसियों की जवाबी कार्रवाई से व्यापार युद्ध की आशंका प्रबल हो गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर साझा किए अपने ‘पोस्ट’ में कहा कि ये शुल्क ‘‘अमेरिकियों की सुरक्षा के लिए’’ आवश्यक हैं।

ट्रंप ने तीनों देशों पर ‘फेंटेनाइल’ (दर्द निवारक दवा) के अवैध निर्माण एवं निर्यात पर अंकुश लगाने तथा कनाडा और मेक्सिको पर अमेरिका में अवैध आव्रजन को रोकने का दबाव डाला। ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार अभियान में इन देशों पर शुल्क लगाने की बात कही थी और इस दिशा में कदम उठाकर उन्होंने अपना एक वादा तो पूरा कर दिया है लेकिन इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल होने की आशंका है।

ये शुल्क लगाने से मुद्रास्फीति बढ़ने की आशंका है और इससे मतदाताओं का इस बात में भरोसा खत्म हो सकता है कि ट्रंप अपने वादे के अनुसार किराने का सामान, गैसोलीन, आवास, ऑटोमोबाइल और अन्य वस्तुओं की कीमतें नीचे ला सकते हैं।

ट्रंप ने चीन से सभी प्रकार के सामान के आयात पर 10 प्रतिशत और मेक्सिको एवं कनाडा से आयात पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाने के लिए आर्थिक आपातकाल की घोषणा की तथा कनाडा से आयातित तेल, प्राकृतिक गैस और बिजली समेत ऊर्जा पर 10 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाएगा।

इस कार्रवाई से अमेरिका और उसके दो सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों मेक्सिको और कनाडा के साथ आर्थिक गतिरोध पैदा हो गया है। ट्रंप के इस कदम के बाद मेक्सिको के राष्ट्रपति ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए शुल्क लगाने का आदेश दिया। कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका देश 155 अरब डॉलर तक के अमेरिकी आयात पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाएगा।

#WATCH | "...I am announcing that Canada will be responding to the US trade action with 25% tariffs against American goods worth $155 billion, this will include immediate tariffs on American goods worth $30 billion as of Tuesday followed by further tariffs on goods worth $125… pic.twitter.com/B4F6vsaylv