न्यूयॉर्क हश-मनी मामले में डोनाल्ड ट्रंप सभी 34 मामलों में दोषी पाए गए, सजा पर इस तारीख को होगी सुनवाई

By मनाली रस्तोगी | Published: May 31, 2024 07:18 AM

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पूर्व पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स के साथ अपने यौन संबंधों को छिपाने के लिए व्यावसायिक रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के सभी 34 मामलों में दोषी पाया गया है।

