डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को बताया वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति, ट्रुथ सोशल पर फोटो वायरल
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: January 12, 2026 09:39 IST2026-01-12T09:38:05+5:302026-01-12T09:39:05+5:30
Donald Trump Venezuela Acting President: ट्रुथ सोशल पोस्ट में उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स के 45वें और 47वें प्रेसिडेंट के तौर पर भी बताया गया है, जिन्होंने 20 जनवरी, 2025 को पद संभाला था।
Donald Trump Venezuela Acting President: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच ‘ट्रुथ सोशल’ पर अपनी एक तस्वीर साझा की और खुद को ‘‘वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति’’ बताया। ‘ट्रुथ सोशल’ पर रविवार को साझा की गई तस्वीर ट्रंप की आधिकारिक ‘फोटो’ है और उसमें उनका पद ‘‘वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति’’ और ‘‘जनवरी 2026 से वर्तमान राष्ट्रपति’’ लिखा गया है। इस तस्वीर में ट्रंप को अमेरिका का 45वां और 47वां राष्ट्रपति बताया गया है, जिन्होंने 20 जनवरी 2025 को पदभार ग्रहण किया था।
इस महीने की शुरुआत में अमेरिका ने वेनेजुएला पर एक बड़ा हमला किया था और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को न्यूयॉर्क ले जाया गया, जहां उन पर नशीले पदार्थों की तस्करी की साजिश के आरोप में मुकदमा चलाया जा रहा है।
According to #CCTV International, on the evening of January 11 (ET), Donald #Trump posted online, declaring himself “Acting President of #Venezuela.”#DonaldTrump#Venezuela#Politics#WorldNews#CCTV#USPolitics#InternationalNews#CurrentEventspic.twitter.com/cHdhbF8Ytz— Shenzhen Daily (@szdaily1) January 12, 2026
ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका ‘‘वेनेजुएला का संचालन तब तक करेगा जब तक हम एक सुरक्षित, उचित और विवेकपूर्ण सत्ता हस्तांतरण नहीं कर लेते। हम यह जोखिम नहीं उठा सकते कि कोई ऐसा व्यक्ति वेनेजुएला की बागडोर संभाले जिसके मन में वेनेजुएलावासियों के हित न हों।’’