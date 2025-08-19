"मैंने पुतिन को फोन किया", ट्रंप ने जेलेंस्की और पुतिन के बीच बैठक की प्लानिंग की शुरू

Trump-Zelenski meeting: ट्रम्प ने कहा कि रूसी और यूक्रेनी नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद ट्रम्प, पुतिन और ज़ेलेंस्की के साथ शिखर सम्मेलन होगा।

Trump-Zelenski meeting: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध को समाप्त कराने के लिए दोनों देशों के नेताओं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की के बीच आमने-सामने की बैठक की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साथ ही कहा कि अमेरिका यूरोपीय सुरक्षा गारंटी का समर्थन करेगा जिसका उद्देश्य वर्तमान संघर्ष समाप्त होने के बाद मॉस्को को अपने पड़ोसी देश यूक्रेन पर फिर से आक्रमण करने से रोकना है।

हालांकि, सुरक्षा गारंटी और शांति वार्ता की योजना के संबंध में अभी विस्तार से उन्होंने कुछ नहीं बताया। ‘व्हाइट हाउस’ (अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास एवं कार्यालय) में ट्रंप, जेलेंस्की और अन्य यूरोपीय नेताओं के बीच सोमवार को एक लंबी बैठक हुई। इस बैठक के सामाप्त होने पर नेताओं ने उम्मीद जताई कि ट्रंप भीषण युद्ध को समाप्त कराने के अपने चुनावी वादे को पूरा करने की दिशा में तेज गति से काम कर सकते हैं।

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘बैठक का सबसे अहम नतीजा यह रहा कि अमेरिका ने सुरक्षा गारंटी प्रदान करने के वास्ते हमारे साथ काम करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है।’’

ट्रंप ने कहा कि वह जेलेंस्की और पुतिन के बीच बैठक की व्यवस्था में तेजी लाएंगे। उन्होंने सोमवार को जेलेंस्की और ब्रिटेन, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी और इटली के नेताओं के साथ-साथ यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष और नाटो प्रमुख के साथ हुई बातचीत के दौरान पुतिन से भी फोन पर बात की।

ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, ‘‘मैंने राष्ट्रपति पुतिन को फोन किया और राष्ट्रपति पुतिन तथा राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच एक निश्चित स्थान पर बैठक की तैयारियां शुरू कीं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘उस बैठक के बाद, हम तीनों बैठक करेंगे जिसमें दोनों राष्ट्रपति और मैं शामिल होंगे...।’’ 

