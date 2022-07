श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए दिनेश गुणवर्धने, जानिए कौन हैं श्रीलंकाई नेता

Highlights दिनेश गुणवर्धने को श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। गुणवर्धने ने आज कोलंबो के फ्लावर रोड स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। अनुभवी नेता रानिल विक्रमसिंघे ने गुरुवार को श्रीलंका के आठवें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली।

कोलंबो: वरिष्ठ नेता दिनेश गुणवर्धने को श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। उन्होंने शुक्रवार को कोलंबो के फ्लावर रोड स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। गौरतलब है कि अनुभवी नेता रानिल विक्रमसिंघे ने गुरुवार को श्रीलंका के आठवें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। उनके राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री का पद खाली हो गया था, जिसके बाद गुणवर्धने ने आज पीएम के रूप में शपथ ली।

Dinesh Gunawardena appointed as the Prime Minister of Sri Lanka.



He took oath as the new Prime Minister at the Prime Minister’s Office on Flower Road, Colombo today.



(Photo source: NewsWire) pic.twitter.com/V6LnrpBQgj