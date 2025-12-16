खुद ड्राइव कर प्रधानमंत्री मोदी को जॉर्डन संग्रहालय ले गए प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला द्वितीय, वीडियो
By सतीश कुमार सिंह | Updated: December 16, 2025 12:47 IST2025-12-16T12:45:08+5:302025-12-16T12:47:40+5:30
Cold chains, food parks और storage facilities बनाने में भी हम मिलकर काम कर सकते हैं।
जॉर्डनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जार्डन की यात्रा पर हैं। विशेष सम्मान के तौर पर क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला द्वितीय प्रधानमंत्री मोदी को जॉर्डन संग्रहालय ले गए। क्राउन प्रिंस पैगंबर मोहम्मद की 42वीं पीढ़ी के प्रत्यक्ष वंशज हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जॉर्डन एक ऐसा ब्रिज बना है, जो अलग अलग Regions के बीच सहयोग और तालमेल बिठाने में बहुत मदद कर रहा है। कल हमारी मुलाकात में आपने बताया कि कैसे भारतीय कंपनियां, जॉर्डन के माध्यम से यूएसए, कनाडा और अन्य देशों की मार्केट तक पहुंच सकती हैं। मैं यहां आई भारतीय कंपनियों से इनका लाभ उठाने का आग्रह करूंगा।
Crown Prince Al Hussein Bin Abdullah II drives PM Modi to the Jordan Museum as a special gesture. The Crown Prince is the 42nd generation direct descendant of Prophet Mohammad. pic.twitter.com/TjmQDVxGWx— ANI (@ANI) December 16, 2025
भारत और जॉर्डन के संबंध ऐसे है, जहां ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य के आर्थिक अवसर एक साथ मिलते हैं। भारत की growth rate 8 percent से ऊपर है। ये growth number, productivity-driven governance और Innovation driven policies का नतीजा है। आज जॉर्डन के हर बिजनेस और इन्वेस्टर्स के लिए भी भारत में अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं।
भारत की तेज ग्रोथ में आप सहयोगी बन सकते हैं और अपने निवेश से शानदार रिटर्न भी पा सकते हैं। भारत ने डिजिटल टेक्नॉलॉजी को inclusion और efficiency का model बनाया है। हमारे UPI, Aadhaar, डिजिलॉकर जैसे frameworks आज global benchmarks बन रहे हैं। His Majesty और मैंने इन frameworks को Jordan के सिस्टम्स से जोड़ने पर चर्चा की है।
फार्मा और मेडिकल डिवाइसेज के क्षेत्र में अनेक संभावनाएं हैं। आज healthcare सिर्फ एक sector नहीं है, बल्कि एक strategic priority है। जॉर्डन में भारतीय कंपनियां मेडिसन बनाएं, मेडिकल डिवाइस बनाएं, इससे जॉर्डन के लोगों को तो फायदा होगा ही, West Asia और Africa के लिए भी जॉर्डन एक reliable hub बन सकता है।
#WATCH | PM Modi attends India-Jordan Business Forum in Amman, Jordan— ANI (@ANI) December 16, 2025
(Video source: DD) pic.twitter.com/IGoW7Nr3e5
#WATCH | Amman | At India-Jordan Business Meet, PM Modi says," India is the third largest trading partner of Jordan. In the world of business, numbers have immense value. We are here not just to count numbers but to build a long-term relationship. There was a time when trade took… pic.twitter.com/YKtUA8bO50— ANI (@ANI) December 16, 2025
#WATCH | Amman | At India-Jordan Business Meet, PM Modi says," In my meeting with His Majesty yesterday, we discussed in detail how to convert geography into opportunity and opportunity into growth. Under your leadership, Jordan has emerged as a bridge which is helping to build… pic.twitter.com/tqBbEjEnU4— ANI (@ANI) December 16, 2025