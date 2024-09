Cristiano Ronaldo scores 900 goals: 2021 में 800 और 2024 में 900 गोल, इतिहास में पहले खिलाड़ी, रोनाल्डो के सामने कोई नहीं?, टारगेट 1000 गोल!

Highlights Cristiano Ronaldo scores 900 goals: 21 साल के करियर में 1236 मैच खेले हैं। Cristiano Ronaldo scores 900 goals: अभी तक अपनी भूख को खत्म नहीं किया है। Cristiano Ronaldo scores 900 goals: फुटबॉल में 900 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए।

Cristiano Ronaldo scores 900 goals: कमाल करते हो! क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात निराली है। पुर्तगाल स्टार की दुनिया अद्भुत है। रोनाल्डो ने अपने करियर में रिकॉर्ड 900वां गोल किया। पुर्तगाली दिग्गज प्रतिस्पर्धी क्लब और देश के लिए खेलते हुए इतिहास रच दिया। फुटबॉल में 900 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। दिसंबर 2021 में 800 गोल तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी भी थे। 39 साल के रोनाल्डो का अगला बड़ा लक्ष्य 1,000 गोल है। 21 साल के करियर में 1236 मैच खेले हैं। उन्होंने अभी तक अपनी भूख को खत्म नहीं किया है। 151 होडर, 173 लेफ्ट से और 574 राइट लेग से गोल किए।

रोनाल्डो ने फिर से साबित किया कि वह 39 वर्ष के होने के बावजूद पुर्तगाल के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं। इस स्टार स्ट्राइकर ने मध्यांतर के बाद स्थानापन्न खिलाड़ी के रूप में मैदान पर कदम रखा और 88वें मिनट में निर्णायक गोल किया। इससे पुर्तगाल ने नेशन्स कप फुटबॉल टूर्नामेंट में स्कॉटलैंड को 2-1 से हराया। पांच बार वर्ष के विश्व में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए रोनाल्डो का यह अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में 132वां गोल था जो विश्व रिकॉर्ड है।

🚨 Cristiano Ronaldo is now only 1 million subscribers away from 60 million. 🤯 pic.twitter.com/enkuSViTH5

रोनाल्डो यूरोपीय चैंपियनशिप के पांच मैच में गोल नहीं कर पाए थे लेकिन पुर्तगाल के कोच रॉबर्ट मार्टिनेज ने इस दिग्गज खिलाड़ी पर भरोसा बनाए रखा और उनका यह फैसला सही साबित हो रहा है। गुरुवार को क्रोएशिया पर 2-1 की जीत में भी रोनाल्डो ने अहम भूमिका निभाई थी। इस मैच में उन्होंने क्लब और देश की तरफ से कुल मिलाकर अपने करियर का 900वां गोल किया था।

History has been made... again 🐐



Cristiano Ronaldo secures the Golden Boot award 🥇



Becoming the first to achieve this in 4 different leagues 🌟 pic.twitter.com/S6WUNgJ4dw