क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने रिटायरमेंट प्लान का कर दिया ऐलान, 2026 वर्ल्ड कप होगा उनका आखिरी विश्वकप

नई दिल्ली: पुर्तगाल के सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मंगलवार को कहा कि अगले साल का वर्ल्ड कप उनका आखिरी वर्ल्ड कप होगा, क्योंकि वह अपने शानदार करियर को खत्म करने वाले हैं। 40 साल के इस फॉरवर्ड खिलाड़ी ने, जिनके नाम 950 से ज़्यादा क्लब और इंटरनेशनल गोल हैं, यह भी कहा कि वह "एक या दो साल" में फुटबॉल से रिटायर हो जाएंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या 2026 का वर्ल्ड कप उनका आखिरी वर्ल्ड कप होगा, तो उन्होंने वीडियो लिंक के ज़रिए एक सऊदी फोरम में कहा, "बिल्कुल, हाँ।" "मैं 41 साल का हो जाऊंगा और मुझे लगता है कि यही सही समय होगा।"

रोनाल्डो, जिन्होंने 2023 में सऊदी अरब के अल नासर में एक शानदार पारी शुरू की थी, ने पिछले हफ्ते की अपनी उन टिप्पणियों पर भी विस्तार से बताया, जब उन्होंने कहा था कि वह "जल्द ही" रिटायर हो जाएंगे। उन्होंने कहा, "ईमानदारी से कहूँ तो, जब मैं जल्द ही कहता हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं शायद एक या दो साल और खेलूंगा।" पांच बार बैलन डी'ओर जीतने वाले खिलाड़ी अगले साल अपना छठा वर्ल्ड कप जीतने का लक्ष्य बना रहे हैं। वह 2006 में ट्रॉफी उठाने के सबसे करीब पहुंचे थे, जब पुर्तगाल सेमीफाइनल में फ्रांस से हार गया था।

पुर्तगाल को अभी यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में होने वाले 2026 टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करना बाकी है, लेकिन अगर वे गुरुवार को आयरलैंड को हरा देते हैं तो वे अपनी जगह पक्की कर सकते हैं। रोनाल्डो 2022 के आखिर में दूसरी बार मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ने के बाद अल नासर में शामिल हुए थे, इस कदम से तेल से भरपूर इस देश में करियर के आखिरी दौर के सितारों की बाढ़ आ गई।

Web Title: Cristiano Ronaldo has announced his retirement plans; the 2026 World Cup will be his last World Cup