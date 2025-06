आतंकवाद पर कार्रवाई तब करेंगे बात?, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा-अगर पाकिस्तान इतना ही निर्दोष है, तो वांछित आतंकवादियों को पनाह क्यों देता है?, देखें वीडियो

Highlights देश भी शामिल हैं जिन्हें कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं। अगर पाकिस्तान इतना ही निर्दोष है जितना वह दावा करता है। गुयाना, पनामा, कोलंबिया और ब्राजील की यात्रा कर चुका है।

ब्रासीलियाः कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मंगलवार को कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करने में समस्या भाषा नहीं है, बल्कि सभ्यता और शांति के लिए एक साझा दृष्टिकोण खोजने की जरूरत है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर पाकिस्तान देश में मौजूद हर आतंकवादी बुनियादी ढांचे के खिलाफ उल्लेखनीय कार्रवाई करता है, तो भारत उसके साथ बातचीत कर सकता है।

