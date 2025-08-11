VIDEO: बोगोटा रैली के दौरान सिर में गोली लगने से कोलंबियाई राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की मौत

By रुस्तम राणा | Updated: August 11, 2025 17:10 IST2025-08-11T17:09:10+5:302025-08-11T17:10:38+5:30

दक्षिणपंथी विपक्ष के संभावित राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, 39 वर्षीय उरीबे को 7 जून को शहर में एक रैली के दौरान गोली मार दी गई। उन्हें तीन बार गोली मारी गई, जिसमें दो बार सिर में लगी।

VIDEO: बोगोटा रैली के दौरान सिर में गोली लगने से कोलंबियाई राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की मौत

World News: कोलंबियाई सीनेटर मिगुएल उरीबे, जिन्हें जून में बोगोटा में एक सार्वजनिक रैली के दौरान सिर में गोली मार दी गई थी, की मृत्यु हो गई है, रॉयटर्स ने सोमवार को उनके परिवार के हवाले से यह खबर दी।

दक्षिणपंथी विपक्ष के संभावित राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, 39 वर्षीय उरीबे को 7 जून को शहर में एक रैली के दौरान गोली मार दी गई। उन्हें तीन बार गोली मारी गई, जिसमें दो बार सिर में लगी।

जुलाई में, कोलंबियाई पुलिस ने कहा कि उन्होंने इस मामले में पाँच संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक 15 वर्षीय कथित हमलावर भी शामिल है।

पुलिस ने एल्डर जोस आर्टेगा हर्नांडेज़ को भी गिरफ्तार किया, जिनके बारे में उनका मानना है कि वे उरीबे पर हमले के मुख्य योजनाकार थे।

पुलिस प्रमुख कार्लोस फर्नांडो ट्रियाना बेल्ट्रान ने कहा था कि आर्टेगा हर्नांडेज़ ने "हमले से पहले, हमले के दौरान और बाद की घटनाओं" की योजना बनाई थी।

पुलिस के अनुसार, हर्नांडेज़, जिसका लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है और जिसका इंटरपोल में रिकॉर्ड है, ने हमले का समन्वय किया, शूटर को काम पर रखा और उसे बंदूक उपलब्ध कराई।

एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार, कोलंबियाई रक्षा मंत्री पेड्रो सांचेज़ ने कहा था कि आर्टेगा हर्नांडेज़ ने लगभग 250,000 डॉलर के बराबर की रकम में "अपराध को अंजाम देने के लिए कथित तौर पर बातचीत की थी"।

डेमोक्रेटिक सेंटर पार्टी के सदस्य उरीबे ने पिछले अक्टूबर में 2026 के राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने की अपनी मंशा की घोषणा की थी।

