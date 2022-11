चीन में एक दिन में दर्ज किए गए 31 हजार से ज्यादा कोविड के मामले, हो रही लॉकडाउन लगाने की तैयारी

Highlights अगर चीन की 1.4 बिलियन की आबादी को देखा जाए तो यह आंकड़ा बेहद कम है लेकिन चीन में इससे खलबली मच गई है राष्ट्रीय स्वास्थ्य ब्यूरो ने कहा कि बुधवार को चीन में बिना किसी लक्षण के 31,454 घरेलू मामले 27,517 दर्ज किए गए चीन में इसी साल अप्रैल में 29,390 नए मामले सामने आए थे

बीजिंग: राष्ट्रीय स्वास्थ्य ब्यूरो के आंकड़ों से पता चलता है कि महामारी की शुरुआत के बाद से चीन के दैनिक कोविड मामले रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। चीन लॉकडाउन, सामूहिक परीक्षण और यात्रा प्रतिबंधों के साथ प्रसार को रोकने के लिए काम कर रहा है। चीन ने बुधवार को कुल 31,454 घरेलू मामले दर्ज किए।

चीन की 1.4 बिलियन की विशाल आबादी और महामारी की ऊंचाई पर पश्चिमी देशों में देखे गए मामलों की तुलना में यह संख्या अपेक्षाकृत कम है। लेकिन बीजिंग की सख्त शून्य-कोविड नीति के तहत छोटे प्रकोप भी पूरे शहरों को बंद कर सकते हैं और संक्रमित रोगियों के संपर्कों को सख्त संगरोध में रख सकते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य ब्यूरो ने कहा कि बुधवार को देश में बिना किसी लक्षण के 31,454 घरेलू मामले 27,517 दर्ज किए गए।

China's daily Covid cases hit a record high since beginning of the pandemic, National Health Bureau data shows,as the country works to curb the spread with lockdowns, mass testing & travel restrictions. China recorded a total of 31,454 domestic cases on Wednesday: AFP News Agency