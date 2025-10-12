अमेरिका और चीन के बीच 100% टैरिफ से तनाव, ट्रंप के एक्शन पर आया चीन का रिएक्शन

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 12, 2025 11:23 IST2025-10-12T11:22:28+5:302025-10-12T11:23:19+5:30

Trump Tariff on China: वांग यी ने कहा, "चीन युद्ध में भाग नहीं लेता है और न ही युद्ध की योजना बनाता है, तथा चीन शांति वार्ता को प्रोत्साहित करता है और बातचीत के माध्यम से महत्वपूर्ण मुद्दों के राजनीतिक समाधान को बढ़ावा देता है।"

China won't back down despite Donald Trump threat of 100% tariffs | अमेरिका और चीन के बीच 100% टैरिफ से तनाव, ट्रंप के एक्शन पर आया चीन का रिएक्शन

अमेरिका और चीन के बीच 100% टैरिफ से तनाव, ट्रंप के एक्शन पर आया चीन का रिएक्शन

Trump Tariff on China: चीन ने रविवार को संकेत दिया कि वह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 100 प्रतिशत शुल्क की धमकी के बावजूद पीछे नहीं हटेगा। उसने अमेरिका से आग्रह किया कि वह धमकियों के बजाय बातचीत के जरिये मतभेदों को सुलझाए। वाणिज्य मंत्रालय ने ऑनलाइन जारी एक बयान में कहा, ‘‘चीन का रुख स्पष्ट है। हम शुल्क युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हम इससे डरते भी नहीं हैं।’’

यह प्रतिक्रिया ट्रंप द्वारा एक नवंबर तक चीन से आयात पर कर बढ़ाने की धमकी के दो दिन बाद आई है। यह धमकी कई उपभोक्ता और सैन्य उत्पादों के लिए एक प्रमुख घटक, दुर्लभ मृदा खनिजों के निर्यात पर चीन द्वारा लगाए गए नए प्रतिबंधों के जवाब में दी गई थी। इस घटनाक्रम से ट्रंप और चीन के नेता शी चिनफिंग के बीच संभावित बैठक पटरी से उतरने और शुल्क युद्ध को लेकर बनी सहमति को लेकर संकट पैदा हो गया है।

अप्रैल में दोनों पक्षों की ओर से नए शुल्क कुछ समय के लिए 100 प्रतिशत से ऊपर चले गए थे। ट्रंप ने इस साल कई अमेरिकी व्यापारिक साझेदारों से आयात पर कर बढ़ा दिया है, ताकि शुल्क में कटौती के बदले में रियायतें हासिल की जा सकें। चीन उन गिने-चुने देशों में से एक है जो अपनी आर्थिक ताकत के दम पर पीछे नहीं हटा है। वाणिज्य मंत्रालय ने अपने ऑनलाइन पोस्ट में कहा, ‘‘बार-बार ऊंचा शुल्क लगाने की धमकी देना चीन के साथ तालमेल बिठाने का सही तरीका नहीं है।’’

यह पोस्ट एक अनाम प्रवक्ता द्वारा अनिर्दिष्ट मीडिया कंपनियों के सवालों के जवाबों की एक श्रृंखला के रूप में किया गया है। बयान में बातचीत के जरिये किसी भी चिंता का समाधान करने का आह्वान किया गया। पोस्ट में कहा गया, ‘‘अगर अमेरिकी पक्ष हठपूर्वक अपनी नीति पर अड़ा रहता है, तो चीन अपने वैध अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए दृढ़ता से कदम उठाएगा।’’ 

Web Title: China won't back down despite Donald Trump threat of 100% tariffs

विश्व से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :ChinaAmericaDonald TrumpBusinessxi jinpingचीनअमेरिकाडोनाल्ड ट्रंपबिजनेसशी जिनपिंग