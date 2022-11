चीन में कोरोना का नया रिकॉर्ड, 24 घंटे में सामने आए 32 हजार से अधिक नए मामले, महामारी शुरू होने के बाद सबसे ज्यादा नए केस

बीजिंग: चीन में कोरोना वायरस संक्रमण के पिछले 24 घंटे में 32,943 नए मामले सामने आए हैं। चीन के वुहान शहर में 2019 में सामने आए संक्रमण के पहले मामले के बाद देश में सामने आए ये सबसे अधिक दैनिक मामले हैं। इससे पहले कल भी रिकॉर्ड 31 हजार 656 केस सामने आए थे। ऐसे में चीन के कई इलाकों में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है।

China reports 32,943 new COVID cases on Nov 24 vs 31,656 a day earlier, reports Reuters