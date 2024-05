China Court Bribes Death Sentence: 15.1 करोड़ डॉलर की घूस, पूर्व बैंकर को मौत की सजा, चीन की अदालत का बड़ा फैसला

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 29, 2024 10:59 AM

China Court Bribes Death Sentence: चीन की सरकारी समाचार एजेंसी ‘शिन्हुआ’ ने बताया कि चाइना हुआरोंग इंटरनेशनल होल्डिंग्स (सीएचआईएच) के पूर्व महाप्रबंधक बाई तिआनहुई को तिआनजिन की एक अदालत ने मौत की सजा सुनायी।